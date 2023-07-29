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宏仁女中列專輔 中二中校長救援接任

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
天主教嘉義教區創辦的宏仁女中校長劉應瑜(右)退休，兼宏仁董事長主教浦英雄(中)延攬台中二中校長許耀文接任，主持新卸任校長就職交接典禮。記者魯永明／攝影
天主教嘉義教區創辦的宏仁女中校長劉應瑜(右)退休，兼宏仁董事長主教浦英雄(中)延攬台中二中校長許耀文接任，主持新卸任校長就職交接典禮。記者魯永明／攝影

天主教嘉義教區創辦的宏仁女中，因財務狀況不佳遭教育部列管專輔學校，董事會挹注財源改善，校長劉應瑜申請退休，宏仁董事長浦英雄延攬台中二中校長許耀文接任，昨天上午主持新卸任校長就職交接典禮，浦英雄說，「感謝許耀文勇敢接棒，扮救援總教練，大家有共同信念，把教育辦好。」

許耀文為彰師大、靜宜大學應用化學系博士班畢業，曾任職芳苑國中、東港高級海事水產職業學校、台中沙鹿高工、台中二中校長，曾獲師鐸獎，上午由台中市教育、社團界友人、靜宜大學校長林思伶等應援團陪同就職，展現豐沛人脈。

浦英雄主持新卸任校長印信交接，頒聘書給許耀文，許耀文手按聖經宣發誓詞，他說，秉持天主教信仰「信望愛」，少子化也是推動精緻化、客製化機會，宏仁是卓越學校，將朝「科學、人文素養、國際接軌、藝術、創意」教育目標努力，創造宏仁美好未來。

浦英雄感謝劉應瑜3年多校長，面對少子化仍能穩定發展，創造教學美好成果，感謝許耀文勇敢接棒，許獲獎無數辦學績優，把教育辦好，讓師生有信心。許、劉是彰師大校友，劉應瑜說，宏仁教學升學績優，無奈少子化，招生「慘遭滑鐵盧」，他退休告老還鄉。

嘉市府教育處長林立生代表市長黃敏惠回母校，致贈劉應瑜紀念品，浦英雄、許耀文、宏仁教職員生分別送劉應瑜紀念品，場面溫馨。宏仁遭教育部列管專輔學校，董事會力挺學校擺脫專輔，挹注8500萬元償債改善財務，教學課程轉型，浦英雄3月為全市校園首創「生態綠生活園區」揭牌啟用。

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