陽明交大邀改隸掀熱議 新竹女中發千字文回應了

國立陽明交通大學近期邀請國立新竹女中改隸為附屬高中，受到地方熱議，不少竹女校友反彈質疑黑箱作業，並於今天發起連署。竹女下午透過官網發出上千字的新聞稿，說明推動改隸源起等過程，強調「校務會議通過並非已同意改隸」，後續面對改隸案必定審慎評估、依法辦理、循序推動、公開透明、廣納意見與凝聚共識。

記者多次致電新竹女中校長林桂鳳未獲回應，校長室今天下午透過新竹女中官網發出最新新聞稿說明備受關注的改隸案。開頭先說明此案是依據「國立高級中等學校改隸為國立大學附屬學校審查作業及處理要點」等規定辦理相關申請事項與審查程序。

竹女校方並說明推動經過，此改隸案最早於今年1月19日的111學年度上學期期末校務會議，由陽明交通大學副校長陳永富到校說明合作構想後，辦理校內問卷調查，蒐集各方意見，之後在3月29日的行政主管會議討論，並通過成立合作工作小組成員名單。

到了4月26日召開第一次工作小組會議討論相關事宜，5月26日陽明交通大學來函誠摰邀請竹女成為附屬高中，共同合作培育優秀學生，共創大新竹地區及台灣教育的新未來。6月14日召開第二次工作小組會議，決議送請校務會議提案議決是否研議辦理。

校方指出，此案是依「國立高級中等學校改隸為國立大學附屬學校審查作業及處理要點」及「國立高級中等學校改隸為國立大學附屬學校審查作業及處理要點流程圖修正規定」，陽明交通大學邀請竹女改隸為其附屬高中案於6月30日召開的111學年度第3次校務會議提案討論，通過同意研議辦理後續改隸程序。

「校務會議通過同意辦理後續改隸程序，並非已同意改隸。」竹女強調，改隸案尚須由二校成立任務編組，擬訂合作備忘錄及可行性、必要性及其效益評估報告，竹女與陽明交通大學將就改隸案辦理說明會，蒐集教職員工生、家長會、校友會的意見。

竹女也說明，辦理說明會之後會再報請教育部審查評估報告，此須經二校校務會議成員4分之3以上出席，出席人員4分之3以上之同意通過，報教育部審核。並經教育部初審、實地訪視、複審、先行籌備、實地訪視、複審後審議，通過後核定。

校方最後重申，目前陽明交通大學邀請竹女改隸為其附屬高中案進度僅於竹女校務會議提案討論通過同意研議辦理後續改隸程序。在後續改隸案依序推動之前，竹女與陽明交通大學也會先進行各項合作計畫，也會積極尋求各方教育資源挹注、開創與各大學合作關係，增加學生多元適性發展的機會。