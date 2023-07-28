前綠委國發所碩論遭指抄襲 台大：調查結果通知2人並函報教育部

新黨立委參選人游智彬日前指控民進黨前立委、客家事務部主任蔣絜安的台大國發所碩士學位論文抄襲，並向台大檢舉。台大說，已將調查結果通知檢舉人、被檢舉人及函報教育部。

台大表示，關於台大碩士蔣姓畢業生論文涉及抄襲的學術倫理案，教務處於5月25日接獲具名檢舉函，具體提出蔣生的碩士論文涉及抄襲。教務處在審查必要條件後，依「國立台灣大學博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」確認受理；並依規定交由原屬學院–社會科學院成立審定委員會審定此案。社科院也依據處理要點規定，組成審定委員會，依照學術倫理調查處理程序辦理審定作業。

台大說，社科院完成審定作業後，已將其審定報告書及會議紀錄送交教務處核定。經教務處確認審定會的成立及審議過程，以及審定書的報告內容，教務處同意審定書的報告內容及建議。並已將調查結果通知檢舉人、被檢舉人及函報教育部。