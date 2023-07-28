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網傳開學後沒營養午餐吃 竹市府駁斥：進度與往年相同

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市長高虹安曾到校了解營養午餐供應情形。圖／竹市府提供
新竹市長高虹安曾到校了解營養午餐供應情形。圖／竹市府提供

新竹市近來有多個學校營養午餐標案流標，網路出現討論指因流標將導致孩子開學後沒午餐吃。對此，新竹市政府今天嚴正澄清，新竹市各校午餐採購案歷年來皆採取「最有利標」方式，今年標案進度與往年大致相同，教育處也積極督導各校辦理進度，開學前所有採購均能如期上菜，讓學生食得安心、家長也放心。

市府表示，依據政府採購法招標程序，第1次開標須有3家廠商投標，若首次開標未達規定家數，第二次後則無家數限制；此外，學校團體膳食供應屬「特殊性專業服務」，在廠商須有一定的規模及承攬經驗等條件下，歷年來均於第2、3次開標後才會順利完成招標，但從未有延誤開學用餐的情形。

教育處也說明，近年來因應通貨通膨及物價上漲，導致新學期學生午餐單價調漲後，在採購程序上多數學校已達巨額採購門檻，等標期相對增加，承辦學校均在公平、公開及透明原則評選出誠信及履約能力良好的供應商，提供衛生安全、優質餐點且符合各校需求的午餐服務。

新竹市112學年度辦理午餐採購學校共計20所，截至7月27日已完成2次開標並已決標計有4所，市府教育處強調，「進度與往年情形大抵相同」，會持續積極督導各校辦理進度，讓新學期開學前所有採購均能如期上菜，也呼籲部分網友切勿捕風捉影。

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新竹 營養午餐

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