找竹女改隸掀議 她籲陽明交大找國中合作發展完全中學

國立陽明交通大學最近找上新竹女中洽談改隸為附中引發地方熱議。身為陽交大教授、民進黨立委參選人林志潔今天中午發文提出新觀點，表示新竹地區面臨「就近入學高中荒」，建議陽明交大其實也可尋求與國中合作，協助將國中發展為完全中學，繼而作為陽明交大附屬中學，如此就能讓大新竹地區多一所高中，創造多贏局面。

林志潔說，近年來，教育部推動USR（大學社會責任）實踐計畫，引導大學以人為本，從在地需求出發，透過人文關懷與解決區域問題；位於科技重鎮新竹的各國立大學，如能投入教育資源至在地的高中端，形成一個國際化的科技人才培育中心，其實很符合USR宗旨的。

林志潔同時也是1個15歲孩子的媽媽，她觀察到，新竹作為人口成長快速的城市，衍生校舍不足、校地不足、就近入學困難，很多國中校舍不敷使用，得把家政和音樂教室拆掉才能騰出增班空間窘境，以及每天上學時，整個大新竹地區公路的大癱瘓，除了上班人潮，學生的就學通勤也是交通打結的原因。

「替地方打造一所全新的附屬中學，是讓地方共好最佳解方。」林志潔認為，國立大學將明星高中納為附屬中學，培育優秀科技人才固然有其理念，但從同步解決社區就學需求的角度思考，建議陽明交大可尋求與國中合作，協助將國中發展為完全中學作為附屬中學，如此就能讓大新竹地區多一所高中。

林志潔強調，未來若當選立委，自己非常願意從中協調此事。同時也希望如果陽明交大要推動改隸，必須考量與珍惜百年學校的歷史與眾多校友情感，也應有更多大學社會責任的思考，相信會有更多元達到雙贏共好的做法。

此外，林志潔也認為「在新竹地區最應設立附中的是我的母校台灣大學」，因為台大在新竹縣竹北市的精華地段，幾乎是無償取得了大片校地，台大不願歸還部分校地、解決在地校地不足的困境，又不願設置附屬中學幫助在地解決就近入學的需求，絲毫不見擔起在地社會責任的態度，實在應予改進。