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找竹女改隸掀議 她籲陽明交大找國中合作發展完全中學

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
陽明交大特聘教授、民進黨新竹市立委參選人林志潔認為陽明交大應朝與國中合作發展完全中學做為附中方向思考。記者張裕珍／攝影
陽明交大特聘教授、民進黨新竹市立委參選人林志潔認為陽明交大應朝與國中合作發展完全中學做為附中方向思考。記者張裕珍／攝影

國立陽明交通大學最近找上新竹女中洽談改隸為附中引發地方熱議。身為陽交大教授、民進黨立委參選人林志潔今天中午發文提出新觀點，表示新竹地區面臨「就近入學高中荒」，建議陽明交大其實也可尋求與國中合作，協助將國中發展為完全中學，繼而作為陽明交大附屬中學，如此就能讓大新竹地區多一所高中，創造多贏局面。

林志潔說，近年來，教育部推動USR（大學社會責任）實踐計畫，引導大學以人為本，從在地需求出發，透過人文關懷與解決區域問題；位於科技重鎮新竹的各國立大學，如能投入教育資源至在地的高中端，形成一個國際化的科技人才培育中心，其實很符合USR宗旨的。

林志潔同時也是1個15歲孩子的媽媽，她觀察到，新竹作為人口成長快速的城市，衍生校舍不足、校地不足、就近入學困難，很多國中校舍不敷使用，得把家政和音樂教室拆掉才能騰出增班空間窘境，以及每天上學時，整個大新竹地區公路的大癱瘓，除了上班人潮，學生的就學通勤也是交通打結的原因。

「替地方打造一所全新的附屬中學，是讓地方共好最佳解方。」林志潔認為，國立大學將明星高中納為附屬中學，培育優秀科技人才固然有其理念，但從同步解決社區就學需求的角度思考，建議陽明交大可尋求與國中合作，協助將國中發展為完全中學作為附屬中學，如此就能讓大新竹地區多一所高中。

林志潔強調，未來若當選立委，自己非常願意從中協調此事。同時也希望如果陽明交大要推動改隸，必須考量與珍惜百年學校的歷史與眾多校友情感，也應有更多大學社會責任的思考，相信會有更多元達到雙贏共好的做法。

此外，林志潔也認為「在新竹地區最應設立附中的是我的母校台灣大學」，因為台大在新竹縣竹北市的精華地段，幾乎是無償取得了大片校地，台大不願歸還部分校地、解決在地校地不足的困境，又不願設置附屬中學幫助在地解決就近入學的需求，絲毫不見擔起在地社會責任的態度，實在應予改進。

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新竹 陽明交大 林志潔

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