陽明交大找竹女當附中 竹女傑出校友：天外飛來穿心箭

為培養更多女性STEM等人才，國立陽明交通大學近期邀請新竹女中成為附屬高中，並成立21人工作小組。多名竹女校友反對竹女變陽交附女、發起連署，目前擔任比爾蓋茲基金會製藥科技顧問的傑出校友趙致敦也以「一枚天外飛來的穿心箭」形容這驚天消息，強調改隸匪夷所思，也找不到贊同的理由。

對此，陽明交通大學回應，此改隸案為陽明交大向竹女提出合約邀約，竹女先前校務會議通過此事，並非通過確定改隸，而是通過合作意向，針對各方意見會持續內部溝通，並強調未來會擬定可行性評估報告才會有最後是否改隸的決定。記者致電竹女校長林桂鳳未獲回應，校方表示稍晚會對外說明。

趙致敦為新竹女中第19屆畢業校友，為一名旅美化學博士。她曾任職美國拜耳製藥公司經理、輝瑞公司全球製藥科技法規部長，C&PGlobal Consulting製藥諮詢執行長。近年自輝瑞公司退休，目前擔任比爾蓋茲基金會製藥科技顧問，學經歷優異。

新竹女中校友會近期也關注竹女恐被改隸為陽明交大附屬中學一事，校友會群組中推派傑出校友趙致敦作為發言代表。她說，新竹女中未來將改隸國立陽明交通大學成為附屬高中這消息真是一枚天外飛來的穿心箭，意外之餘更多的是懷疑和不解。

趙致敦說，若要由高中教育開始提升女性STEM人才，有理工科系的所有大學都可以提供資源，並到所有有女生的中學宣導STEM學科對個人和社會的意義，貢獻和發展遠景。而不是只和一所女中合併，只提供資源給一所中學。

趙致敦認為，新竹女中若要加強學生對STEM，甚至其他各類學科的興趣和深入的了解，應透過和各類大學甚至產業界合作，利用假日或寒暑期增加學生接觸面，走出只K書的象牙塔，「專屬為一所大學的附設女中，不是綁住了自己的手腳，侷限了自己的空間嗎？」

趙致敦也提到，依目前報導2校合併後，「竹女屬於陽明交大的一級單位，竹女校長是陽明交大行政會議及校務會議的當然代表，可共同參與學校事務討論」，這意味著竹女校長增加了需參加陽明交大行政和校務會議的義務，但無法提出真正的貢獻而浪費時間。如此無實質的合併，所為何來？

她認為，多年來，台灣的師範學府有不少設有附小或附中。若統計一下這些附小或附中的數十屆畢業校友中，有多少位是因附屬於師範學府的影響，而選擇教育為終生職業的人數，相信不會比非師範附中或附小的校友，卻終生在教育界服務的人多。

「身為校友，看不出可以贊同改隸的理由。」趙致敦最後強調，台灣的教育界近年有不少負評，除去政客修課綱這一類學校本身也許無法反抗的開倒車外，學校應全力在增進學生德智體群四育上的表現，和獨立思考解決問題的能力上努力，不該花時間在把改隸女中這樣缺乏正面意義的事情上，是浪費資源的議案，讓人匪夷所思。