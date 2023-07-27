大專校院資通訊科系招生名額占逾一成 衝擊土木建築招生

教育團體統計，112學年全國一般大學和科技校院，四年制學士班總計2678系組、招收大一新生16萬8547人。其中資通訊相關科系及占361個系組招生，招生人數2萬6866人，占比達全體招生名額15.94％。全國超過一成五的應屆考生，只要有意願，都有機會成為資通訊科系的新鮮人。

根據行政院科技會報辦公室推估國內產業數位轉型需求人才，具備跨領域和資通訊數位能力的高階人才，至2030年約8.3萬的人才缺口。109學年開始，為解決資通訊人才不足，行政院推出「精進資通訊數位人才培育策略」，相關科系外加招生名額10%擴大招生。

但升學輔導平台大學問今公布統計，今年與資訊、電機、電子、電腦、通訊、半導體等相關的資通訊科系招生人數約2.6萬人，占全體招生名額一成五。但執行長魏佳卉表示，少子化趨勢下資通訊科系持續擴大招生，也排擠其他專業領域。

魏佳卉分析，未來5年少子化下，國內大學新生入學人數，每年將以5000至1萬人速度減少。各大學勢必減少招生人數，但資通訊產業的人才強勢需求，加上國家政策支持，造成學子一窩蜂選擇資通訊科系，其中影響最大者包括機械、建築、土木、公安、醫療、基礎科學等系所，因為資通訊磁吸作用招生人數懸缺。

以112年統測「土木與建築群」為例，魏佳卉表示，考生僅有1797人，科技大學包括建築、土木、營建、水土保持、環境工程、空間設計等有39個系組招生，除了國立科大外，私立科大招生陷入困境。

魏佳卉說，學生選擇技高時，也優先選擇電機電子群而捨棄土木群專業。北北基、桃園、新竹縣市等僅有5所技高設立土木建築相關科別，每年招生人數不足200人。營建業缺工也和此密不可分。

魏佳卉認為，為解決青年未來發展及產業人才需求，須從盤點招生系所量能開始，重新調整專業類別招生名額。少子化造成國內各行各業人才不足，不能因強勢產業需求，就引導學子往單一方向發展。應顧及各領域專業人才平衡發展，可搭配境外生招生政策，合理引進外籍青年來台就學，也成為產業生力軍。