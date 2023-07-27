7孫阿公讀出興趣 廢五金業者洪行春樂當黑手博士

「強行者有志。」60歲環保回收業者洪行春，已經是7個孫子的阿公，引用老子道德經詮釋不斷自我充實，2017年考進大葉大學管理學院博士班，從自身回收資源探討循環經濟並延伸到聯合國永續發展目標，實務結合理論得以順利通過口試，今年取得博士學位，成為不折不扣的黑手博士。

洪行春的指導教授陳郁文今天表示，洪行春原在警界服務，俗語說「隔行如隔山」，他選擇從事跟警察毫無關係的廢五金資源回收業，曾生意失敗但重新站起來，待事業穩定後重回校園求學，因為不同的人生視野和體會，他發表資源回收可作為能源發電的相關論述符合聯合國推動的永續發展目標，得到國外學者肯定。

洪行春高中畢業後報考警校，曾在桃園航空警察局、彰化縣警局鹿港分局服務，警界工作約10年，轉而從商，最初不順遂，後來經營環保回收才逐漸安定有成，他創立風升環保有限公司，2015年經獲表揚優良商人，目前擔任彰化縣資源回收商業同業公會監事、中華民國資源回收商業同業公會全國聯合會理事等職務。

洪行春說，他在不影響公司營運情況下重回校園學習充實自己，2011年取得明道大學高階管理碩士，越念越有興趣，2017年考進大葉大學管理學院博士班，博士班求學6年期間，講座教授謝安田以淺顯易懂方式講授艱深理論，他收穫很多，就以本身經營行業「探討工業4.0之應用與聯合國永續發展目標之推動－台灣中小企業之實例」為題寫論文，探討如何以循環經濟的概念促成回收業邁向聯合國SDGs永續發展目標。