教育是生命影響生命的過程 雄中教官胡中中獲師鐸獎

高雄中學中校教官胡中中是教育界的「花木蘭」，榮獲教育部師鐸獎。她將學思達教學法引進全民國防教育課堂，將傳統講述式的軍事知識教學方式，轉化成以自學、思考、分組討論及上台表達等多樣貌的教學模式；並開設超搶手多元選修課程「主持力」，讓學生學習口語表達技巧，培養領導力與自信心。

因為「中中」這個名字很特別，常有人好奇詢問。她說，其實自己原本叫胡鑄中，鑄是家族輩分，中因為當時叔叔考大學，奶奶希望「中」；後來新生兒看醫生時，護士喊名「胡壽中」，太難聽了，所以就改成中中了！台灣名字叫中中的，還有導演於中中、高雄市殯葬管理處長黃中中。

胡中中是全台首位將「學思達教學法」引進全民國防教育課堂的教官，並將科技導入課堂中運用，為學生帶來新穎又有趣的學習體驗。她的課堂隨時開放觀摩，教學講義也放在網站上無償提供需要的教官及老師下載，並將「學思達教學法」推廣至全國各地。

走過21年教官生涯，胡中中相信教育是改變人生的重要力量。在校園中，教官的教學能力就是輔導學生的基石，而專業的教學及生活輔導工作，也是教官存在校園的重要意義。在踏入教育崗位之初，她的理念就是希望成為專業又溫暖的教官，陪伴學生在校園裡成長茁壯，也期許自己成為學生生命中的重要他人。

胡中中表示，她的教學方法非常注重學生的參與和互動，教師應該是學生學習路上的引路人和榜樣，而不是單純地傳授知識和技能。她感謝學生讓自己懂得教育的真諦，成為一位更好的人；並謝謝大學時代的教師馬彥斌，在人生最低谷時伸手拉住了自己，給予愛與接納，在心底刻下老師的圖像。

雄中校長莊福泰表示，胡中中對教學工作充滿熱情，重視學生的發展與成長，她的教學熱情和創新方法，不僅影響了學生，也啟發了許多教師。並隨時開放教室，與校內外教師觀議課交流，還將學思達教學法及主持力課程推廣至各地，無私地與教官及老師們分享創新教學經驗與成果。