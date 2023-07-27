冷眼集／師資供需失衡 教部狀況外

今年專任教師大開缺，流浪教師開心上岸，卻也導致儲備師資銳減，為了搶教師，公私校都傳出違法綁教師手段，儘管新血進入校園有助教學現場「新陳代謝」，卻也隱藏兩大隱憂，一是未來新畢業的師資生恐難找到專任教師缺，二是代理教師的供需失調，將影響教育品質。

反觀教育部身為最高的教育主管機關，對於師培缺乏配套，對學校違法又狀況外，看在代理教師、師培生的眼裡，實在令人心寒。

師資供需失衡，學校無所不用其極要留住教師，究其源頭，其實是專任員額長年遭地方政府把持，教育部無力管控下的結果。過去代理教師長期面對不穩定的師資結構、不友善的敘薪制度，導致不少儲備教師看不見未來，紛紛跳船逃難。

在教團、立委等監督、疾呼之下，教育部總算在今年修正相關規定，讓代理教師寒暑假都有薪水，並以補助款為由，要求各地開出正式缺，光六都國小一般教師就招逾一千五百名，不少學校錄取率更是超過一成。

不過教學現場仍有育嬰留停、病假、借調等代理教師需求，教育部一時興起的嚴格管理，不僅讓許多學校頭痛不已，看在即將畢業的師培生眼裡，也同樣焦急。學校教師缺額就是一個蘿蔔一個坑，當今年全都補滿時，恐讓未來的師培生再度重演當年流浪教師的惡夢，而各校為了解決代理教師荒，急就章的找人，無論是聘到經驗不足的代理老師經驗不足，或是聘不到人，都可能影響教育現場品質。

諷刺的是，在少子化下，未來學生數只會愈來愈少，教師缺額不僅恐只減不增，甚至可能超額，教育部今年的政策，無疑加速了這個困境，當昔日人人稱羨的教職淪為次要選擇時，絕非教育之福。