違法「綁」老師 公校教甄 傳代理師報到扣證件

今年中小學專任教師缺額大爆發，光六都就開出逾一千五百名專任缺，卻也讓各校掀起代理教師荒，不少學校怕開學開天窗，不惜違法「綁老師」，不僅有私校向教師收取就業保證金，也有公立高中在教甄簡章載明，代理教師報到時要繳交學經歷證件、合格教師證書正本，並由校方代管二個月後才歸還，恐觸犯就業服務法。

教團憂心，這些現象恐只是冰山一角，呼籲相關單位徹查違法學校。教育部表示，該校實務上僅影印或掃描個人身分證件，無留置正本，為避免爭議，將請該校檢討修正甄選簡章。

近來是代理代課教師甄選季，但招考亂象頻傳。桃園市本月初才開罰二所私校違法收就業保證金，國立華僑高中則是爆出在代理教師甄選簡章中，要求錄取教師報到時要繳交學經歷證件、合格教師證書正本，無條件由校方代管至今年十月一日歸還。

一名近年曾遭華僑高中扣證件的教師透露，當時也有收證件正本，簡章違法文字至今未改變。

不過華僑高中校長鄭文洋受訪時語氣詫異，指從未聽聞過此事；該校人事室解釋，之所以有此規定是有提敘考量，但查驗完畢後就會還給教師，既然外界有疑慮，會移除該規定。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，今年代理缺大爆發，可預期是代理教師選學校，不是學校選教師，雖理解學校想提早確認教師的做法，但應以鼓勵代替強迫。

新北勞工局則說，已向校方提醒簡章有違法疑慮。勞動部勞動力發展署就服組副組長黃巧婷說，就服法明訂不能違反求職者或員工意思，留置其國民身分證、工作憑證或其他證明文件，但假設只有簡章寫到，實際上沒有扣留證件，地方政府會勸導改善，不會直接開罰。