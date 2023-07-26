台大言論自由月釀歧視 學生會擬編2萬寫檢討報告惹議
國立台灣大學學生會今年五月舉辦言論自由月活動，但一幅「火冒4.05丈」布條，影射原住民升學優待制度，引起歧視風波。近日台大學生會提出預算附屬表，其中一項擬編列2萬元、以一字一元計價撰寫言論自由月檢討報告，在台大學生間引起討論。但學生會也指出，該筆預算最終未通過大會審議，會由學生會無酬撰寫，完整報告將於近日公開。
台大學生會日前舉辦言論自由月活動，開放學生自製布條懸掛，但學生改寫成語火冒三丈，製成「火冒4.05丈」布條，將3乘以1.35倍，影射「原住民學生升學保障及原住民公費留學辦法」中，取得語言認證的原住民學生，可以於升學管道中加分35%。
該事件因涉及歧視風波引起各界譁然，台大學生會也為此致歉。但近日台大學生群組流傳一紙預算附屬表，學生會針對粉專文稿、圖稿編列相關製作經費，其中一項則擬編列2萬元、以一字一元計價，撰寫約2萬字的言論自由月檢討報告。隨即引發學生討論，表示：「還好我沒繳學生會費。」
本報詢問學生會長孫語謙，她表示，該表不是最終完整預算僅是學生會擬定的草案，該筆檢討報告預算最後未獲大會通過，學生會沒有外包，會由成員無酬撰寫。
針對言論自由月爭議，孫語謙表示，當時學生會就已表示將提出檢討報告，完整報告會於本學年學生會任期屆滿前、最快七月底提出，並直接於臉書粉絲專頁刊登。
據了解，該份檢討報告由學生會自主撰寫，台大校方未涉入，報告完成後將提交台大學代會。
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