身體自主權從學齡前教起！勵馨研發「小星與空空鳥」教材
五月底台灣掀起MeToo浪潮，其中不乏童年時期就遭遇性暴力的被害人。據衛福部統計，2022年約8000件性侵害案件，其中學齡前的兒童性侵害，高達9成的加害人是熟識者。勵馨基金會指出，幼兒園教保人員研習課程偏重法規，缺少性平概念教案，因此研發貼近幼兒園需求的「小星與空空鳥—學齡前兒童性侵害防治與身體自主權培力教材包」，目標前進全台6661所幼兒園，將守護兒童的理念推廣到台灣各角落。
勵馨基金會執行長王玥好表示，據衛福部統計，2022年約有8000多件性侵害案件發生，其中6歲以下受害者占6.4%，而學齡前兒童性侵害高達9成加害人為熟識者，在勵馨蒲公英性創復原中心多年的服務經驗中，家庭內的性侵案件就占了近4成，加上幼兒受限語言表達，黑數恐怕很高。
王玥好說，當孩子說不喜歡、抗拒某個人，或者用哭表達，大人若沒有足夠敏感度或太過下定論，往往錯過孩子的求助訊息，保護孩子是大人的責任，往前作預防教育，讓幼兒從小認識身體自主權，才能阻止性侵害發生。
然而，勵馨基金會公民對話處處長郭育吟指出，過去幼兒園教保人員的性平意識及性別暴力防治概念未被列入必修課程，直到2020年，教育部才提供相對具體的指引和教學示例，2022年6月，教育部雖修正了教保服務人員條例，明定教保人員每兩年需接受至少3小時的性平及勞動權益課程，幼兒園性平課程也從每年平均不到10場，躍升至今年截至目前已開辦64場次。
郭育吟進一步說，但現有課程有8成著重於「性別平等政策與法令」，針對幼兒園如何在實際教學中實踐和傳達性別平等概念的相關課程不到2成，無法回應幼教現場需求。
郭育吟說，勵馨從2019年開始宣導性別平等和身體自主權議題，蒐集現場老師與家長需求，著手開發了「小星與空空鳥—學齡前兒童性侵害防治與身體自主權培力教材包」，透過生動有趣的故事、遊戲和影音互動，讓身體自主權概念融入在遊戲和情境扮演中，幫住幼兒理解自己的身體界線和感受，目標是讓教材可以前進去台6661所幼兒園。
除此，勵馨也預計舉辦100場兒童身體自主權宣導計畫，預估觸及3000名兒童，並培訓專業的兒保師資陣容，補足學齡前教材的缺乏與知能提升，致力打造一個安全、尊重和知識豐富的環境，讓孩子們可以平安健康長大。
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言