身體自主權從學齡前教起！勵馨研發「小星與空空鳥」教材

五月底台灣掀起MeToo浪潮，其中不乏童年時期就遭遇性暴力的被害人。據衛福部統計，2022年約8000件性侵害案件，其中學齡前的兒童性侵害，高達9成的加害人是熟識者。勵馨基金會指出，幼兒園教保人員研習課程偏重法規，缺少性平概念教案，因此研發貼近幼兒園需求的「小星與空空鳥—學齡前兒童性侵害防治與身體自主權培力教材包」，目標前進全台6661所幼兒園，將守護兒童的理念推廣到台灣各角落。

勵馨基金會執行長王玥好表示，據衛福部統計，2022年約有8000多件性侵害案件發生，其中6歲以下受害者占6.4%，而學齡前兒童性侵害高達9成加害人為熟識者，在勵馨蒲公英性創復原中心多年的服務經驗中，家庭內的性侵案件就占了近4成，加上幼兒受限語言表達，黑數恐怕很高。

王玥好說，當孩子說不喜歡、抗拒某個人，或者用哭表達，大人若沒有足夠敏感度或太過下定論，往往錯過孩子的求助訊息，保護孩子是大人的責任，往前作預防教育，讓幼兒從小認識身體自主權，才能阻止性侵害發生。

然而，勵馨基金會公民對話處處長郭育吟指出，過去幼兒園教保人員的性平意識及性別暴力防治概念未被列入必修課程，直到2020年，教育部才提供相對具體的指引和教學示例，2022年6月，教育部雖修正了教保服務人員條例，明定教保人員每兩年需接受至少3小時的性平及勞動權益課程，幼兒園性平課程也從每年平均不到10場，躍升至今年截至目前已開辦64場次。

郭育吟進一步說，但現有課程有8成著重於「性別平等政策與法令」，針對幼兒園如何在實際教學中實踐和傳達性別平等概念的相關課程不到2成，無法回應幼教現場需求。

郭育吟說，勵馨從2019年開始宣導性別平等和身體自主權議題，蒐集現場老師與家長需求，著手開發了「小星與空空鳥—學齡前兒童性侵害防治與身體自主權培力教材包」，透過生動有趣的故事、遊戲和影音互動，讓身體自主權概念融入在遊戲和情境扮演中，幫住幼兒理解自己的身體界線和感受，目標是讓教材可以前進去台6661所幼兒園。