強化校園「路平」 教育部111年補助20校、3728萬元
國中小校舍維護是地方政府權責，為改善師生教學環境安全，國教署從有限的經費與地方政府，共同協助學校改善校園地面不平情形，110年度共補助19校共新台幣4558萬2000元；111年度共補助20校，補助3728萬元。
以彰化縣忠孝國小為例，該校因校內忠誠樓及孝敬樓旁地面樹根隆起，導致路面破裂，為防止師生因地面不平整導致絆倒受傷等情形，將破裂混凝土部分全數打除，並把現有樹木作適當移植，配合校園整體景觀規畫，且設置阻根牆及樹圈，防止樹根竄出地面，並將原有連鎖磚地面整平，美化校園周邊環境，讓入校的人員皆能在安全又美觀的環境下，從事各項學習與休閒活動。
高雄市水寮國小運用補助經費，將校內教學區至運動區現有地坪刨除，重新鋪設RC及彩色壓花地坪，改善地板濕滑不安全風險，同時有效達到校園環境綠美化目標；桃園市石門國小為改善柏油鋪面龜裂、粗糙不平等現象及排水溝積水等問題， 拆除破碎瀝青鋪面、凹陷植草磚及傾斜危樹等，排除地坪影響不利因素，以及新設排水溝改善排水情況，有效提升師生校內安全。
新北市永和國小因校內出入口地面，有多處下陷情況產生高低差，以及多處凹凸不平情形，為避免校內師生行走不慎跌倒受傷，該校將地面整平並重新鋪面，規畫人車分道，新設學生步道，改善通學步道安全問題。
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