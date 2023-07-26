科技翻轉偏鄉！台南偏鄉小校SUPER教師拿全國師鐸獎
教育部師鐸獎評選結果出爐，台南市金城國中校長蔡明昌、七股區樹林國小教師楊易霖雀屏中選，蔡明昌迎戰新課綱，帶領學校發展多元適性課程及教師專業成長，提升教學成效。楊易霖推動「科技翻轉偏鄉」，研發「創業家教育」校本課程，系統性建構孩子數位自學力並愛上科技。
蔡明昌在12年國教、新課綱、分組合作學習的教育浪潮下，成為核心講師，積極轉化與推動各項教育政策。他以身作則參與各項課程及教師專業發展培訓、認證及研習，帶領學校發展多元適性課程及教師專業成長，提升教學成效。也從學生需求出發，以「拔尖、扶弱、推中間」為教育方向，積極優化校園學習環境，治理學校有條不紊，獲獎無數，實為專業領導人。
楊易霖順應科技潮流，積極推動「科技翻轉偏鄉」，研發「創業家教育」校本課程，創造結合科技的對話式深度學習情境，透過探究、課程實踐引導學生思考，系統性建構孩子數位自學力並愛上科技。另為學習開創新藍海，屢受邀至全國性教育論壇、教育廣播電台分享，也出版教育專書推廣實踐。
市長黃偉哲表示，獲獎校長與老師長期於教育現場不辭辛勞付出且績效卓著，獲獎實至名歸，對於教師們無私的奉獻與無悔的付出，至表感謝，優良事蹟足資學校師長仿效，為學子扎根基礎教育共同努力。
教育局長鄭新輝說，獲獎師長在教學或行政工作上具卓越成效，教職生涯點滴生命歷程，深受學生、家長與同事的肯定，足堪為教育的典範，期許發揮更大影響力，造福莘莘學子。
師鐸獎獲獎人員得獎事蹟，教育部將收錄於《112年師鐸獎芳名錄》，並將上傳至教育部良師興國網站，以及登錄於教育家網站「人物故事」專區，提供民眾參閱。
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