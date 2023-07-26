海外志工走入高雄校園、社區早餐店 學生居民不只會說yes跟no
高雄市壽山國中與教育部、僑委會合作，在暑假迎來6名來自美國、澳洲的海外青年志工，到學校教英文夏令營。除了教學生之外，海外志工們早上還到社區的早餐店雙語服務，教民眾雙語點早餐，有的客人一開始很害羞，後來都勇於嘗試，順利用英語點早餐，覺得很有成就感。
壽山國中校長林宜家說，海外志工為學校的英語學習增添了不同的活力，有別於一般英文老師的教學，志工大哥哥們因為年紀相仿，除了教學外，還可以用英文跟學生聊彼此共同的興趣，上課跟下課一樣都很熱鬧。
志工Eric劉以文是攝影高手，一到學校就四處取景，幫小組拍出好照片，透過生活與興趣交流，學生也感受到學英文的樂趣。志工Victor李哲維則分享自家在澳洲的烘培坊，還曾為台灣知名歌手準備過結婚蛋糕過程，讓學生們都感到興奮好奇。
壽山國中還跟社區合作，安排了雙語商店的真實體驗。「壽山早餐店」老闆娘薛佩娟說，聽到海外志工要來店裡讓客人英文點餐，她也覺得新鮮有趣，很早就把這個消息告知客人們，還真的有老主顧練了英文的餐點名稱來挑戰，不只學生練習英文，連社區叔叔、阿姨都一起學，現在不只會說yes跟no而已了。
志工Joseph分享，沒想到第一次來台灣就當了「早餐店老闆」，還可以教大家英語，真是緊張又難忘的經驗。
來自美國的Ryan林奕安跟Willie池威利說，這兩個禮拜設計了藝術、生活科技、音樂課、生活美語課給學生學習，自己也收穫良多。志工Matthew吳承俊表示，美國沒有生活科技這種課程，很難使用到特殊的設備，來這裡一邊教學、也一邊開了眼界，覺得台灣的課程很多元。
壽山早餐店位於鼓山二路37巷41號，雙語點餐的服務還有7月26日、27日兩天，來挑戰雙語點餐就會送折價券。林宜家表示，雙語商店是很生活化的體驗，藉由海外志工拋磚引玉，希望雙語成為學生與民眾生活的日常。
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