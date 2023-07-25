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玉山學者外加百萬年薪　台師大通過4案歷年最多

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台灣師範大學今年玉山計畫通過五件核定案，分別為四件新核定案以及一件第二期續聘案，也是師大有史以來通過案最多的一年。圖／台師大提供
國立台灣師範大學今年玉山計畫通過五件核定案，分別為四件新核定案以及一件第二期續聘案，也是師大有史以來通過案最多的一年。圖／台師大提供

教育部公告112年玉山學者計畫，共11所大專校院通過42件申請案，今年僅一名玉山學者獲外加年薪最高500萬元，另有六名青年學者獲外加年薪最高150萬。國立台灣師範大學今天（7/25）表示，今年玉山計畫通過五件核定案，分別為四件新核定案以及一件第二期續聘案，也是師大有史以來通過新聘案最多的一年。

為協助各大專校院延攬國際頂尖人才，教育部於107年推動玉山學者計畫，提供符合國際競爭的薪資待遇，吸引國際人才來台任教。112年玉山計畫供14校提出87件申請案，審查後通過42案，包括11案玉山學者、31案青年學者。

上述31名學者將由台灣大學、清華大學、成功大學、陽明交通大學、台灣師範大學、中興大學、中央大學、中山大學、中正大學、虎尾科技大學、台北醫學大學等11校聘任。

台師大今天表示，今年共計五案獲得教育部核定，包括三名玉山學者、一名青年學者，以及一名青年學者第二期續聘案。其中新聘四位學者將分別由英語系、物理系、台文系、地理系等系聘請。

台師大物理系111年曾以玉山學者聘請加州理工學院終身教授葉乃裳，葉乃裳於去年七月起來台密集授課，並與台師大物理系年輕學者共組跨國研究團隊，也讓在校生有機會師承國際級學者。

同年師大獲玉山學者聘任者，亦包括美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）比較文學系薩伊德講座教授史書美，史書美同為師大英語系校友，近年促成UCLA深耕台灣研究，並催生UCLA與台師大的台灣研究合作計畫。

教育部依照往例並未公告今年42案學者名單，將由各校確認聘任後再行公告。

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