玉山學者外加百萬年薪 台師大通過4案歷年最多
教育部公告112年玉山學者計畫，共11所大專校院通過42件申請案，今年僅一名玉山學者獲外加年薪最高500萬元，另有六名青年學者獲外加年薪最高150萬。國立台灣師範大學今天（7/25）表示，今年玉山計畫通過五件核定案，分別為四件新核定案以及一件第二期續聘案，也是師大有史以來通過新聘案最多的一年。
為協助各大專校院延攬國際頂尖人才，教育部於107年推動玉山學者計畫，提供符合國際競爭的薪資待遇，吸引國際人才來台任教。112年玉山計畫供14校提出87件申請案，審查後通過42案，包括11案玉山學者、31案青年學者。
上述31名學者將由台灣大學、清華大學、成功大學、陽明交通大學、台灣師範大學、中興大學、中央大學、中山大學、中正大學、虎尾科技大學、台北醫學大學等11校聘任。
台師大今天表示，今年共計五案獲得教育部核定，包括三名玉山學者、一名青年學者，以及一名青年學者第二期續聘案。其中新聘四位學者將分別由英語系、物理系、台文系、地理系等系聘請。
台師大物理系111年曾以玉山學者聘請加州理工學院終身教授葉乃裳，葉乃裳於去年七月起來台密集授課，並與台師大物理系年輕學者共組跨國研究團隊，也讓在校生有機會師承國際級學者。
同年師大獲玉山學者聘任者，亦包括美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）比較文學系薩伊德講座教授史書美，史書美同為師大英語系校友，近年促成UCLA深耕台灣研究，並催生UCLA與台師大的台灣研究合作計畫。
教育部依照往例並未公告今年42案學者名單，將由各校確認聘任後再行公告。
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言