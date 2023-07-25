快訊

中國大陸體育館崩塌壓死女排隊11人 倖存者「我最好的朋友全走了」

升5G划算嗎？小心洗掉合約…堅守4G 499無限速吃到飽祕訣來囉

杜蘇芮6小時內轉強颱 氣象粉專：有望挑戰5級超級颱風

培英國中4生創紀錄 奪中學生黑客松賽全國冠軍

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
培英國中學生陳定波、陳旻佑、林宣宇、柯承遠四位同學組成｢創客茄子天團｣獲得第一名與指導老師進行合影。圖／新竹市政府提供
培英國中學生陳定波、陳旻佑、林宣宇、柯承遠四位同學組成｢創客茄子天團｣獲得第一名與指導老師進行合影。圖／新竹市政府提供

新竹市培英國中學生在創客高手雲集的「第三屆中學生黑客松」競賽中打敗眾多高中學長姐隊伍，創下首度以國中組之姿勇奪冠軍的紀錄。市府教育處說，今年剛升上八年級的學生陳定波、陳旻佑、林宣宇、柯承遠四人從全國國、高中生的155支隊伍中勇奪所有隊伍中的第一名，另外，也特別榮獲大會中的明日之星獎，堪稱竹市之光。

教育處指出，「第三屆中學生黑客松」競賽由教育部國教署、高雄市政府教育局、新興科技教育遠距示範服務計畫辦公室、高雄女中，以及台灣亞馬遜網路服務公司等共同舉辦，今年邁入第三屆，歷年來每年吸引近二百支國、高中生組隊參賽，隊伍都必須經歷「黑客海選」、「黑客決選」、「黑力展示」3關卡，學習如何運用人工智慧雲端應用，進而培養108課綱系統思考與解決問題的核心素養，最終完成創意發想設計出提案。

教育處說明，這次競賽培英國中共有兩組參賽，陳定波、陳旻佑、林宣宇、柯承遠四人組成｢創客茄子天團｣參賽，設計出「黑客之歌-伴奏生成服務」的作品，獲得第一名；升上九年級的黃昱鈞、黃昱喬雙胞胎兄妹及表弟張軒源組成聯隊｢ST黑客思｣，以「Hi!Terry-AI人工智能導遊」也贏得佳作獎肯定。

隊長陳定波說，「黑客之歌-伴奏生成服務」主要的創作起源是平時在玩音樂過程中，發現市面上的伴奏譜價格較昂貴，但想要自己創作時，卻發現製作過程乏味且重複性高，並經常會遇到靈感空白期，這個作品能讓音樂家的創意結合人工智慧的快速處理，讓創作者與人工智慧一起成長，實現一人樂團的理想。最後他也感謝施曉琪老師利用假期給予意見和指導。

而獲得佳作獎的作品「Hi!Terry-AI人工智能導遊」，則是由培英國中雙胞胎兄妹黃昱鈞、黃昱喬及其表弟張軒源共同創作，創作學生們表示，希望藉此幫助想要自由行的旅行者，透過容易操作的系統介面，彷彿有一位專業導遊陪伴，減少旅行中的困擾，順利完成每趟旅行。特別感謝指導老師及競賽闖關中不斷給予意見的教授們，雖然參賽過程壓力頗大，但回顧起來是一趟精彩的旅程。

由陳定波（前）與柯承遠架設Server連結雲端資料庫，進行程式設計。圖／新竹市政府提供
由陳定波（前）與柯承遠架設Server連結雲端資料庫，進行程式設計。圖／新竹市政府提供
學生陳旻佑、陳定波、柯承遠（由左至右）在校整合音樂創意與結合人工智慧的一人樂團由此誕生，。圖／新竹市政府提供
學生陳旻佑、陳定波、柯承遠（由左至右）在校整合音樂創意與結合人工智慧的一人樂團由此誕生，。圖／新竹市政府提供

【文教熱話題】

▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開

導遊 英國

延伸閱讀

彙整AI應用關鍵字 會問問題不脫鉤

福建新設3個省級AI產業園

竹市多校營養午餐流標 教育處：開學前可標出

驚傳補習班老師疑對3歲童性暴力 竹市府：成立調查小組

相關新聞

避免無學校可讀 教育部研擬預警學校不得參與分發安置

本報日前報導，教育部統計108至112年間統計，共計7所大專校院確定停辦並進入分發，逾1200名學生受安置，但卻出現部分...

國中小課桌椅逾10年 基隆籌錢今年起汰換

基隆國中小學生有2萬2000人，學生課桌椅使用年限5年，卻逾10年未汰換更新，以往採取損壞修繕或庫存再利用處理，未編列過...

112年玉山計畫獎落11校 一人獨得外加年薪500萬

112年玉山計畫通過名單出爐，今年共有14校提出87件申請計畫，教育部最終通過42件，分別由11所大專校院聘任，除了台大...

新北8月提高公幼廚工薪資至26K 仍低於非營利廚工5千元

新北市公幼與非營利幼兒園廚工同工不同酬，月薪相差6366元，導致公幼廚工難找。新北市教育局今公布，自8月起建立公幼廚工晉...

自行車環島體驗不一樣台灣 國內外36名學生挑戰成功

雙北教育局和國際扶輪社日前合作，邀請國內外36名學生，挑戰923公里自行車環台，從新北市政府出發從西半部開始繞終點在台北...

找新竹女中改隸附中 陽明交大啟動工作小組 暫定校名曝光

國立陽明交通大學、清華大學近期找上新竹市的2間國立高中新竹女中、新竹高中洽談改隸為附屬中學，雙方合作以陽明交大與竹女合作...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦