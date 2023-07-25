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教育奉獻獎獲獎名單出爐 「阿嬤老師」退而不休獲殊榮

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
自彰化縣立花壇國民中學退休的李美蘭老師，一生奉獻教育，守護花壇國中近54年，學生暱稱「阿嬤老師」。圖／教育部提供
自彰化縣立花壇國民中學退休的李美蘭老師，一生奉獻教育，守護花壇國中近54年，學生暱稱「阿嬤老師」。圖／教育部提供

教育部今天公布第18屆教育奉獻獎獲獎人員名單，包括李美蘭等20名退休校長及教師獲此殊榮，其中高齡95歲的成功大學機械系所的李克讓教授，為本屆教育奉獻獎最年長的獲獎者；被學生暱稱「阿嬤老師」、彰化花壇國中退休李美蘭，長期加入高關懷學生輔導行列，也獲此殊榮，教育部將於9月25日在陽明山中山樓舉行表揚大會。

今年獲獎名單中，原服務於花蓮縣壽豐鄉水璉國小的宋德讓，民國96年參加撒奇萊雅語原住民族語言能力認證考試合格，此後燃燒他對於教育的熱誠，對於族語的教學認真不懈，除持續在水璉國小教授族語外，也在北埔國小、美崙國中及海星高中授課。退休之後，他仍秉持著「活到老、學到老」的精神，努力參與當地原住民族部落的活動，以及原住民族教育相關的研習。

自彰化縣立花壇國民中學退休的李美蘭，一生奉獻教育，守護花壇國中近54年，學生暱稱「阿嬤老師」。李美蘭老師退休後加入高關懷學生輔導行列，將迷途的青少年導入正軌，感受到個別的關懷；也在成長的花壇社區展現自身專長，義務教授手工藝，讓社區老人動手又動腦。她表示做教育志工是最幸福快樂的事，此生無憾。

高齡95歲、原任教於成功大學機械系所的李克讓，為本屆教育奉獻獎最年長的獲獎者。李克讓在機械工程方面貢獻良多，在成大成立全國第一所機械研究所博士班，全國首創造船系與機械系航空組，成立製造工程系統學程，對於台灣的造船船艦工業及航太科技產生重大的影響。退休後指導系友事業有成，並以李教授之名成立獎學金，近30年來嘉惠學子逾千人，共發放獎學金逾千萬元，在杏壇傳為佳話。

教育部表示，每位獲獎者都秉持退而不休、與教育相伴而行的理念，在教育志願服務工作、學生輔導志願服務工作奉獻良多，希望這些激勵人心的事蹟，能成為所有教育工作人員面對各種不同挑戰的參考。

教育部今天公布第18屆教育奉獻獎獲獎人員名單，包括李美蘭等20名退休校長及教師獲此殊榮。記者趙宥寧／翻攝
教育部今天公布第18屆教育奉獻獎獲獎人員名單，包括李美蘭等20名退休校長及教師獲此殊榮。記者趙宥寧／翻攝
原服務於花蓮縣壽豐鄉水璉國小的宋德讓，民國96年參加撒奇萊雅語原住民族語言能力認證考試合格，此後燃燒他對於教育的熱誠，對於族語的教學認真不懈。圖／教育部提供
原服務於花蓮縣壽豐鄉水璉國小的宋德讓，民國96年參加撒奇萊雅語原住民族語言能力認證考試合格，此後燃燒他對於教育的熱誠，對於族語的教學認真不懈。圖／教育部提供
高齡95歲、原任教於成功大學機械系（所）的李克讓，為本屆教育奉獻獎最年長的獲獎者。圖／教育部提供
高齡95歲、原任教於成功大學機械系（所）的李克讓，為本屆教育奉獻獎最年長的獲獎者。圖／教育部提供

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