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台大首辦國際資訊檢索頂尖會議 微軟研究院總經理蒞臨

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
IGIR 2023大會主席、台大陳信希教授開幕致詞。圖／台大提供
IGIR 2023大會主席、台大陳信希教授開幕致詞。圖／台大提供

國際公認資訊科學領域頂尖學術會議ACM SIGIR International Conference on Research and Development in Information Retrieval，經過漫長評選，國立台灣大學今天表示，今年會議由台大人工智慧研究中心和中華民國計算語言學會取得主辦權，23日起在台北國際會議中心進行為期5天的會議，也是該國際會議46年來首次在台舉行。

台大表示，會議特別邀請4位重量級專題講者來台現場演講，其中包括Google Deepmind 傑出科學家Marc Najork，以及Microsoft Research 總經理Ryen W. White。

回顧會議申辦過程，台大人工智慧研究中心主任陳信希於2019年7月向SIGIR執行委員會提出申請，並取得當時科技部長陳良基、台北市長柯文哲、經濟部國貿局長楊珍妮的支持信，與其他3個國家競爭主辦權，經過半年多的評選，隔年正式獲得2023年主辦權。

台大指出，ACM SIGIR涵蓋主題包括各種資料資訊檢索 (Information Retrieval)、自然語言處理 (NLP)、搜尋 (Search)、推薦系統 (Recommendations)、排序 (Ranking)等。會議每年輪流在美洲、歐洲／中東／非洲、及亞洲／太平洋三個地區舉行。

台大表示，會議向各國學者公開徵求論文，以雙盲匿名外審（Double-Blind）評審，全文論文錄取率僅約20%。平均每年有上千位的學者參加及發表論文，藉此交流最新技術成果以及討論未來趨勢。

根據主辦單位統計，今年論文投稿總件數逾1700多篇、收錄465篇，初估與會人數約900人。包括兩天的技術議程，其中將提供8個Tutorials，提供各項新的技術領域由淺入深引導；以及安排8個Workshops，由專精特定主題的學者規劃各別收錄論文發表。

此外，也將於三天中安排35場口頭論文發表、7場業界論文發表等。大會也安排多場討論會議與社交活動。包括指導學生學術生涯的Student Luncheon、針對公平包容性討論的DEI Lunch、鼓勵各國學生交流的Student Party等。

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