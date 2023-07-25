國中小課桌椅逾10年 基隆籌錢今年起汰換

基隆國中小學生有2萬2000人，學生課桌椅使用年限5年，卻逾10年未汰換更新，以往採取損壞修繕或庫存再利用處理，未編列過預算汰換更新，部分課桌椅已損壞嚴重無法修繕，市長謝國樑允諾逐年編列預算，今年先籌經費汰換國三、小六生課桌椅，明年起再分4年編列預算，要讓所有國中小學生都能使用新課桌椅。

基隆市成功國小總務主任鍾宏昇說，工欲善其事，必先利其器，課桌椅是學生上課一定會使用的物品，部分桌椅已出現搖晃，更新後必能讓學生更加安心學習。東信國小曾恕華校長說，新課桌椅有益於學生學習效果和專注力，可調式功能可配合學生身高，有助改善學生坐姿，減少潛在的腰椎和其他健康問題，是非常必要且具效益的投資。

謝國樑說，各校課桌椅型式以木製可調式桌椅優先，換下來及原本庫存的課桌椅可活化再利用，如用來美化校園環境，或營造創意空間，例如五堵國小利用淘汰的課桌椅，將穿堂改造成「鳥語書香」閱讀空間，就是活化再利用範例。

教育處表示，今年雖未編列採購課桌椅預算，已設法籌措867萬9000元，各校自行採購4831張課桌椅，供國三、小六生使用。明年起再依學生數分4年編列預算，花費約4000萬全面更換全市國中小課桌椅，為學生營造舒適的學習環境。