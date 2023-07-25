聽新聞
test
0:00 / 0:00

國中小課桌椅逾10年 基隆籌錢今年起汰換

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市教育處表示，國中小學生課桌椅普遍使用超過10年，部分課桌椅損壞到難以修繕。圖／基隆市府提供
基隆市教育處表示，國中小學生課桌椅普遍使用超過10年，部分課桌椅損壞到難以修繕。圖／基隆市府提供

基隆國中小學生有2萬2000人，學生課桌椅使用年限5年，卻逾10年未汰換更新，以往採取損壞修繕或庫存再利用處理，未編列過預算汰換更新，部分課桌椅已損壞嚴重無法修繕，市長謝國樑允諾逐年編列預算，今年先籌經費汰換國三、小六生課桌椅，明年起再分4年編列預算，要讓所有國中小學生都能使用新課桌椅。

基隆市成功國小總務主任鍾宏昇說，工欲善其事，必先利其器，課桌椅是學生上課一定會使用的物品，部分桌椅已出現搖晃，更新後必能讓學生更加安心學習。東信國小曾恕華校長說，新課桌椅有益於學生學習效果和專注力，可調式功能可配合學生身高，有助改善學生坐姿，減少潛在的腰椎和其他健康問題，是非常必要且具效益的投資。

謝國樑說，各校課桌椅型式以木製可調式桌椅優先，換下來及原本庫存的課桌椅可活化再利用，如用來美化校園環境，或營造創意空間，例如五堵國小利用淘汰的課桌椅，將穿堂改造成「鳥語書香」閱讀空間，就是活化再利用範例。

教育處表示，今年雖未編列採購課桌椅預算，已設法籌措867萬9000元，各校自行採購4831張課桌椅，供國三、小六生使用。明年起再依學生數分4年編列預算，花費約4000萬全面更換全市國中小課桌椅，為學生營造舒適的學習環境。

【文教熱話題】

▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開

小學生 謝國樑 基隆

延伸閱讀

彈藥庫爆炸9傷！基隆議員：軍方一直說安全，為什麼爆炸

祥豐營區整理120迫擊砲不明原因爆炸！ 謝國樑：彈藥庫應遷離住宅區

國軍爆炸案2兵炸斷手 長庚醫院說明救治情況

基隆祥豐營區迫擊砲爆炸釀2重傷5輕傷 士兵手炸斷血肉模糊

相關新聞

國中小課桌椅逾10年 基隆籌錢今年起汰換

基隆國中小學生有2萬2000人，學生課桌椅使用年限5年，卻逾10年未汰換更新，以往採取損壞修繕或庫存再利用處理，未編列過...

112年玉山計畫獎落11校 一人獨得外加年薪500萬

112年玉山計畫通過名單出爐，今年共有14校提出87件申請計畫，教育部最終通過42件，分別由11所大專校院聘任，除了台大...

新北8月提高公幼廚工薪資至26K 仍低於非營利廚工5千元

新北市公幼與非營利幼兒園廚工同工不同酬，月薪相差6366元，導致公幼廚工難找。新北市教育局今公布，自8月起建立公幼廚工晉...

找新竹女中改隸附中 陽明交大啟動工作小組 暫定校名曝光

國立陽明交通大學、清華大學近期找上新竹市的2間國立高中新竹女中、新竹高中洽談改隸為附屬中學，雙方合作以陽明交大與竹女合作...

文化成年禮金抵用破3億 購買青年席位加碼文化幣

專屬18-21歲1200點文化成年禮金自6月6日開放領取以來，短短48天的時間，已為藝文市場注入3億元活水。為鼓勵今年首...

客家文學提燈者 詩人葉日松捐畢生作品供故鄉典藏

詩人葉日松出身花蓮縣富里鄉，著作有詩、散文、兒童文學及客語詩等，教職退休後，以客家文學寫作為職志，平均1年出版1本客家詩...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦