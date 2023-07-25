國中小課桌椅逾10年 基隆籌錢今年起汰換
基隆國中小學生有2萬2000人，學生課桌椅使用年限5年，卻逾10年未汰換更新，以往採取損壞修繕或庫存再利用處理，未編列過預算汰換更新，部分課桌椅已損壞嚴重無法修繕，市長謝國樑允諾逐年編列預算，今年先籌經費汰換國三、小六生課桌椅，明年起再分4年編列預算，要讓所有國中小學生都能使用新課桌椅。
基隆市成功國小總務主任鍾宏昇說，工欲善其事，必先利其器，課桌椅是學生上課一定會使用的物品，部分桌椅已出現搖晃，更新後必能讓學生更加安心學習。東信國小曾恕華校長說，新課桌椅有益於學生學習效果和專注力，可調式功能可配合學生身高，有助改善學生坐姿，減少潛在的腰椎和其他健康問題，是非常必要且具效益的投資。
謝國樑說，各校課桌椅型式以木製可調式桌椅優先，換下來及原本庫存的課桌椅可活化再利用，如用來美化校園環境，或營造創意空間，例如五堵國小利用淘汰的課桌椅，將穿堂改造成「鳥語書香」閱讀空間，就是活化再利用範例。
教育處表示，今年雖未編列採購課桌椅預算，已設法籌措867萬9000元，各校自行採購4831張課桌椅，供國三、小六生使用。明年起再依學生數分4年編列預算，花費約4000萬全面更換全市國中小課桌椅，為學生營造舒適的學習環境。
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言