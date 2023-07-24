112年玉山計畫獎落11校 一人獨得外加年薪500萬
112年玉山計畫通過名單出爐，今年共有14校提出87件申請計畫，教育部最終通過42件，分別由11所大專校院聘任，除了台大、成大、陽明交大入列，中字輩4校均有獎，技職體系為虎尾科大，私校則僅北醫大。通過案件包括11件玉山學者、31件青年學者，另有10件國際優秀人才，其中玉山學者獲外加最高薪資500萬僅1人，青年學者獲最高外加150萬者有6人。
教育部自107年起開辦玉山計畫，提供符合國際競爭的薪資待遇，吸引國際頂尖人才來台。其中玉山學者可獲外加年薪300至500萬元，3年為1期；青年學者外加年薪50至150萬，5年1期。
教育部說，玉山計畫補助還設有學術交流補助，每年最高150萬元，可支用於教學、研究、國際合作等項目。也為協助玉山學者來台籌組團隊，要求計畫書中敘明與校內人員共組團隊、執行教學或研究計畫規劃，教育部也會視學校需求協助延攬、邀請學者原團隊入列。
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