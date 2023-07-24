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找新竹女中改隸附中 陽明交大啟動工作小組 暫定校名曝光

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
陽明交大。本報資料照片
陽明交大。本報資料照片

國立陽明交通大學、清華大學近期找上新竹市的2間國立高中新竹女中、新竹高中洽談改隸為附屬中學，雙方合作以陽明交大與竹女合作進展最為具體；陽明交大已於近日啟動「新竹女中改隸陽明交大附設中學」工作小組，未來一至兩個月將開一次會，包括擬定「合作備忘錄」及「可行性、必要性、效益評估報告」，另外，校名則暫定為「陽明交大附設新竹女中」。

新竹女中改隸陽明交大附設中學的提案，竹女於上月底通過校務會議後，陽明交大也展現積極，陽明交大副校長陳永富在校務會議中說，過去學校在新竹深耕多年，可惜未與本地高中有更深的合作，培養女性STEM人才是世界趨勢，希望透過高校資源向下紮根，以陽明交大固有的理工醫學領域優勢與竹女合作，雙方成立科學家學程、生醫學程、國際菁英學程，並銜接大學部國外雙聯學位，擴展大學部海外學生來源，培養更多女性學者、女性科學家、女醫師。

「新竹女中改隸陽明交大附設中學」工作小組共有21名成員，其中包含學校各級主管及學生代表，學生代表由兩校區學生會各自推派。校名部分，陽明交大認為，竹女明年將慶100周年，校名內含歷史與紀念意義，因此暫訂為「國立陽明交通大學附設新竹女中」。

組織管理部分，陽明交大與竹女合校後，兩校仍會維持獨立經費與人事，由竹女校長管理竹女，另外，合校後竹女屬於陽明交大的一級單位，竹女校長是行政會議及校務會議的當然代表，可共同參與學校事務討論。

經費資源部分，兩校合校後來自陽明交大、台聯大系統及教育部、科技部等部會的資源增多，竹女的教職員生比照陽明交大的教職員生共享陽明交大的場地、設備資源。

學程部分，陽明交大將提供各種特色學程讓竹女學生申請，且不影響竹女原有的數學資優班、語文資優班等，若學生有興趣，還可申請參加國際菁英學程，並在大學就讀陽明交大海外雙聯姐妹校，且碩士可取得陽明交大及海外姐妹校雙聯學位。

另外，為因應108課綱多元選修與特色課程，陽明交大將提供師資、設備協助竹女開課，增加學生競爭力並豐富「學習歷程檔案」，並可為竹女畢業生開設暑期微積分等大一先修課程，還可結合陽明交大醫學與理工優勢，成立竹女女醫師學程、女科學家學程。

至於新竹高中與清大談附屬高中一事，目前尚無具體進度，不過，清大與竹中在多個領域都有合作計畫，也舉辦營隊活動，兩校交流頗多，據悉，目前校方與師生都持保留與觀望態度，認為還有很多細節需要研議討論。

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陽明交大 新竹 醫學

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