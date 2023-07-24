高額違約金枷鎖 私校師轉職難

少子化私立學校首當其衝，私校教師人人自危，有人不惜放棄年資，另謀公立學校出路，卻傳出部分私校教師參與他校教師甄試時，遭原校以「違反聘約」為由，求償十餘萬元；也有現職教師報考公校教甄，被要求提出原校同意書或離職證明書，恐讓報考者遭刁難、求償。教團為此痛批私校「綁老師」行徑像「開黑店」，坑害年輕教師。

私校退場條例上路後，已有六所私立大專校院確定停辦、十三所私中被列為專輔學校，加上少子化衝擊，掀起私校教師逃難潮。新北莊敬高職董事長王傳亮認為，私校競爭激烈、學費限制多，不少教師吃不消；他分析規模較大的私校不難找教師，小校教師走一位的影響很大，有損學生受教權。

全國私校工會副理事長尤榮輝透露，私校工作環境大多不如公校，待遇福利比公校差，甚至大不如業界，少子化後私校師資流動率更加惡化，在職教師紛紛逃離；但不少私校為綁住教師，在聘約中設高額違約金，若有教師申請離職，就以不發給離職證明為手段，逼迫教師繳交巨額違約金，惡劣行徑宛如「開黑店」，坑害涉世未深年輕教師。

尤榮輝還說，部分私立大學教師被國立大學「降等聘任」，私校副教授到公立大學變助理教授；國立東華大學附設國小要求參與甄試的現職教師，須取得原校同意書或離職證明才能報考，對私校教師不公平的制度，已侵害私校教師就業權利。他認為教育部已失職，監院應主動調查糾正。

曾在私校工作三年、現於公立學校服務超過十年的資深教師表示，各縣市對私校現職教師教甄「保護機制」不一，例如教甄初試通過，只公布准考證號，確定錄取才公布全名，即避免私校教師被原校知道、求償。他表示自己當年「跳槽」到公校，所幸沒被罰錢，但公、私校的年資無法對接，三年年資只好「放水流」。

教育部表示將請東華附小檢討修正。東華附小則澄清，要求報考者提出同意書或離職證明，是參考其他縣市與學校作法，已行之有年，並非獨創或刁難現職教師，主要是擔心應考生錄取後，原學校卻不同意離職，反而會開天窗；明年會拿掉此項規定，若考上卻無法報到，即由備取生遞補。