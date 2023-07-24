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基隆雙師 榮獲師鐸獎

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市建德國中老師許繼哲協助舉辦基隆暑期海洋教育營隊，獲師鐸獎殊榮。圖／基隆市府提供
基隆市建德國中老師許繼哲協助舉辦基隆暑期海洋教育營隊，獲師鐸獎殊榮。圖／基隆市府提供

今年師鐸獎全國有72人獲獎，基隆市建德國中老師許繼哲協助舉辦基隆暑期海洋教育營隊，推動並落實基隆海洋教育。安樂高中老師吳怡慧支援英語、科技輔導團，辦理多元學習體驗，指導學生參與競賽，規畫展演舞台，深獲學生、家長肯定。

許繼哲說，很幸運能有一群志同道合夥伴陪他一路向前，回憶指導的眾多學生中，陳姓學生令他印象深刻，他當時已上高中，要申請青少年科學人才培訓計畫時，還是回母校找他討論，構思主題和內容，最後成功入圍，並獲得青培最佳論文獎。

安樂高中老師吳怡慧辦理多元學習體驗，獲師鐸獎殊榮。圖／基隆市府提供
安樂高中老師吳怡慧辦理多元學習體驗，獲師鐸獎殊榮。圖／基隆市府提供

吳怡慧得知獲獎心情激動，她說，感謝學生給她機會，能陪伴學生走過人生旅途，一起歡笑哭泣，尋找自身價值與人生方向，看到學生成長是為人師最大成就感。

教育處長劉美蘭表示，師鐸獎是教育界最高榮譽，許繼哲、吳怡慧獲獎，讓師生同感榮耀，也激勵更多老師，一同照亮基隆學子的路。

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基隆 師鐸獎

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