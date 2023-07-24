睦鄰又賺錢 北基多校出租停車位
停車場收益成為學校開源金雞母？不少學校坐落在市中心、風景區，停車一位難求，有學校放學後或在假日開放校地作為停車使用，賺進停車財。新北市統計目前有16所學校、釋出470個車位提供民眾租借，收入用在校內設施、學生活動。
以新北三峽區介壽國小周邊為例，附近老舊社區、公寓居多，車位數量少，停車需求殷切。介壽國小校長林逸松說，近期剛與交通局談定，將提供20個停車位，交通局會協助架設監視器等設備。林逸松表示，停車收益可用於校園修繕、補充教學設備、學生競賽等，都會與學生相關。
新北交通局表示，若評估當地有停車需求，且校內可開放汽車停車位超過10個，交通局就可協助規畫，或由校方自行建置相關設備，在領得新北市停車場登記證後，以月租模式在夜間離峰時段開放停車，費用由校方來定。
新北教育局則說，學校對外開放停車以不影響學生教學活動為前提，車輛進出採人車分道，輔以門禁管理、中央監控等電子設備，才能讓學生及家長安心。
基隆市推動校園睦鄰政策，放學後校園開放停車空間，部分免費，部分採取使用者付費。校方對是否開放停車會有掙扎，擔心若停到上學時間還未開走，老師沒得停會造成困擾。
目前包括南榮、和平、中正、忠孝和仙洞國小、建德國中、暖暖高中有設收費停車場，暖暖高中提供35格最多。位在中船路的中正國小，20個車位每月單價1000元，附近停車需求大，長期呈現滿租狀態。中正國小校長李欣蓉說，每月2萬元租金收入，扣除停車場維管費用，可挹注校務運作，不無小補。
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