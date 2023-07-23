獨／明星私中違法收教師萬元保證金 桃市勞動局開罰6萬

本報今年四月報導，桃園市六和高中、復旦高中招聘新進教師入校，要求錄取教師繳交3萬元至6萬元保證金，疑似違反就業服務法。據本報追蹤，桃園市勞動局今年七月初開罰二校各6萬元罰緩，復旦高中已繳清罰鍰，並允諾未來依法行事；六和高中則喊冤是校內人員「誤傳」錯誤的教甄簡章草稿，有意提出訴願。

教師為求穩定工作飯碗，往往以公校優先，私校則是退而求其次的選擇，但「騎驢找馬」的心態，卻讓不少私校感到困擾，想方設法要「綁住」老師，更不惜違法收取「應聘保證金」。六和高中今年教師甄選簡章載明錄取者應繳交3萬元應聘保證金；復旦高中則傳出有錄取教師被通知須先繳6萬元保證金才發聘書，但後來又考上其他學校，導致保證金被沒收。

其中一所私校校長當時受訪時坦言，過去曾發生老師接聘後，因考到其他學校而反悔，導致學校開學還要重聘老師，影響學生受教權，收保證金已行之有年，老師只要不落跑，就會馬上退還，並強調收保證金只是「以防萬一」。但她說，若引發爭議，未來會思考其他方式。

不過，學校向教師收取「應聘保證金」恐涉違法。依據就業服務法第五條第二項第三款，雇主招募或僱用員工時，不得扣留求職人或員工財物或收取保證金。勞動部勞動力發展署官員說，若雇主擔心錄取求職者未到職才收取應聘保證金，就明確違反就服法，依法最高可開罰30萬元。

桃園市勞動局證實，私校收保證金已違反就服法第五條第二項第三款，依法可罰6萬元到30萬元，因二校都是初犯，因此僅罰6萬元。目前復旦高中已繳清罰款，六和高中則有意提出訴願。而在接獲檢舉後，已知會教育局，教育局也轉知各校須遵守相關規範，未來也會加強宣導。

復旦高中表示，校方過去的確不了解相關規範，收取保證金是因許多老師報到後，才臨時在開學前反悔，嚴重影響學校課務安排，也影響學生受教權。校方強調，勞動局告知後，校方已將保證金全數退還給教師，學校也已繳清罰鍰，不會再提訴願，絕對按照法規行事。

六和高中校長陳淑惠則喊冤，近年從未收取保證金，是學校人員誤將過去的簡章「草稿」上傳到學校網站，校方幾小時內發現後就立即撤除，未料仍被離職老師檢舉。她也說，今年學校招考約十名教師，新進教師報到時，校方在說明會中都有請老師寫切結書，證明根本沒有收保證金。對於勞動局的裁罰，校方也會提出訴願。