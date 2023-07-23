離島學校缺檢修人才 偏鄉高中結合業師開專業選修課

教育部鼓勵偏鄉學校運用大專或跨校共聘師資等管道，引進多元師資活化開課內涵，在國教署資源挹注下，學校能逐步發展具特色課程。有學校與鄰近科大、國寶級剪黏匠師合作，共同執行該校「司令台創作改造」計畫；也有離島學校缺乏「船外機」檢修人才，結合業界師資開設特色多元選修課程。

新課綱以「適性揚才、終身學習」為願景，以國立後壁高中為例，該校與樹德科大藝術管理與藝術經紀系師生組成「黏作伙團隊」，在佳里、麻豆國寶級剪黏匠師林秉賢指導下，讓參與學生先進行30小時美感教育理論與實務課程，再共同執行該校「司令台創作改造」計畫，納入後壁在地意象「米蘭之鄉」稻田、稻穗與蘭花，加上富有濃濃古早味的茄芷袋，以及瓷碗剪黏藝術，共同完成該校司令台的裝置藝術創作。

國立澎湖海事位於離島，各群島星羅棋佈，水上交通設施、船舶建造及檢修相關產業相當重要，而家家戶戶幾乎必備以「船外機」為動力的小舢舨，但專業檢修人才卻相當缺乏。該校為符合島上民生需求及產業發展，汽車科立足於汽油引擎檢修的本職專業，結合業界師資開設全台獨一無二的特色多元選修課程「船外機檢修實習」，除滿足學生學習，也能銜接離島就業市場所需外，更帶有在地產業特色。