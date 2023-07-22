綜合高中5年倒33校 校長嘆：理念很好現實卻很骨感
全國500多所高中職，綜合高中全盛時期曾超過150校設立，近5年卻一口氣銳減33校，111學年度仍設有綜合高中部的剩54校，退場海嘯襲捲而來，就連位處都會區的台北市公立綜高也僅剩下3校，不過近年卻有6所學校逆風新增綜合高中，還有明星職校生把綜高當跳板，顛覆考不上公立普通高中，才念綜高的刻板印象。
綜合高中學制於1996年開始試辦，教育部原希望將高中與高職將兩者優點結合，增進學生職業試探機會。但教育界分析，不少學生多是考不上公立普通高中，才念綜高，少子化影響，社區高中分數降低，學生更容易唸到高中，因而爆發退場停辦潮，近5年一口氣倒了33校，有校長感嘆，綜高理念雖然很好，現實卻很骨感。
不過，也有學生把綜高當跳板，校內職業類科錄取分數比高中類科來得高，考不進熱門科系的學生，就會選擇唸綜高，高二再選擇自己有興趣的技職學程。近年也有6所學校新設綜合高中，或是把綜合高中再辦回來，招生招得不錯，今年考上國立大學的劉同學說，讀綜合高中也是一個升學策略。
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