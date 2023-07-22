美國大學生走進宜蘭傳統市場 吃小吃、逛百貨體驗殺價
周末的宜蘭南館市場出現一群陌生的身影，他們是美國東北大學的學生，選修暑期課程到台灣遊學34天，這3天將在宜蘭。「來宜蘭迺菜市場」發起人方子維，帶著遠渡重洋的年輕人們走進市場，了解宜蘭在地職人的技藝，甚至體驗殺價文化，直呼「好熱鬧！」
美國東北大學世界語言中心當代中國專家董樺在波士頓30多年，10年前開授課程「Dialogue of Civilizations」（文明間的對話），暑假期間帶學生走訪世界各地，觀察不同國家的變化與青年出路，今年來到台灣，先在清華大學學習中文，也到台北接觸政府部門，這一站來到宜蘭接觸在地人群。
東北大學師生一行20人，上午從台北搭車到宜蘭，先到火車站前丟丟銅廣場，方子維和妻子黃萱儀用音樂迎接，黃萱儀先拿起吉他自彈自唱「丟丟銅」，再用揚琴彈奏，學生看到沒見過的樂器相當興奮，也下場試彈了一會兒。
東北大學學生成龍（音譯）說，初次來到宜蘭，第一印象是風景非常優美，到菜市場後想體驗街頭小吃，以及與小販深入接觸，了解在地人的生活；走進市場後，學生們被琳瑯滿目的小吃、百貨街所驚豔，「很好玩，有許多不同選擇」，對炸花枝丸、油飯、燒賣等小吃也印象深刻。
方子維說，團隊接待許多國外年輕人，他觀察疫情過後，許多年輕人到台灣會直接從機場衝到宜蘭，走進綠地是時下潮流；他希望帶國外朋友認識市場，除了小吃，金紙店、磨刀行、算命阿嬤，「宜蘭的文化資源非常豐富，需要的是串接。」在地文化可以走入國際，帶動地方發展。
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