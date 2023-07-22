建中樂旗聯隊闖WAMSB決賽 邀親友23日連線集氣
台北市建國中學樂旗聯隊克服水土不服、樂器故障等困難，今天在美國世界盃行進樂隊大賽上完整展現勤奮練習的成果，順利闖入明天上午的決賽，邀請台灣親友透過直播為聯隊加油。
建國中學樂旗聯隊由44名建中學生及北一女中、景美女中、麗山高中等17校共70名選手組成，在16日啟程前往美國西維吉尼亞州參與2023世界盃行進樂隊大賽（WAMSB World Championships）。
預賽在台灣時間今天凌晨登場，建中樂旗隊家長後援會傳回捷報，聯隊以精湛的演出從各國19支隊伍中脫穎而出，取得決賽資格。
家長後援會向中央社記者表示，聯隊在台灣的高強度訓練維持到最後一刻，接著透過約15小時的飛行時間及8小時的巴士車程稍做休息，但在舟車勞頓下，部分學生出現水土不服狀況。
不過，家長後援會指出，小朋友都很「ㄍㄧㄥ」，為了練習、與當地高中交流及比賽拚盡全力，並在隨隊師長照護下迅速恢復精神。
家長後援會說，今天凌晨的預賽還發生一個小插曲，打擊組的樂器在上場前一刻突然故障，還好教練立刻展現專業排除狀況，讓聯隊齊心合力呈現出最完整的演出。
家長後援會表示，由於預賽刷掉了半數隊伍，面臨強敵環伺的決賽，學生無不繃緊神經，一下場就拿起手機、打開影片自我檢討，啃完麵包繼續找場地練習，邀請在台灣的親友，鎖定WAMSB官網在明天上午7時的直播，一起為這群堅毅的台灣小將們加油。
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