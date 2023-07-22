不乏台南囝仔 上百名海外志工到11校辦全英語營

為增加學生開口說英語機會，同時體驗多元文化，今年暑假南市教育局廣邀來自世界各地的上百名海外志工到台南辦理英語營，上百名將世界帶進台南校園。營隊全程以英語進行，課程設計活潑，包括說故事、舞蹈、DIY手作等，超過650名學生開心以英語互動，也體驗不同文化。

台南市長黃偉哲表示，台南市努力推動雙語，提升學生英語口說能力是雙語教育成功的要素之一。非常高興暑假有這麼多外籍人員到台南，不僅提供學生很好的英語口說機會，也是行銷台南的好機會。其中有些海外志工小時候在台南出生，後來移民美國，謝謝他們願意回來台南進行英語營隊，讓台南看見世界，也讓世界看見台南。

教育局長鄭新輝表示，為了豐富學生的暑假，增加說英語的機會，學校相當用心，11校辦理「海外青年英語營」，不僅辦理校數全國最多，課程設計也相當精彩多元。

有9名來自美國肯塔基州Asia Institute-Crane House（AICH）的志工，到東區勝利國小與鹽行國中與學生同樂；還有來自美國、愛爾蘭、加拿大共92名海外青年到南市11校進行為期2周的「海外青年英語營隊」。

安南區九份子國中小有8名來自美國的海外青年，設計了永續發展目標SDGs特色課程，將海洋環境及生態教育融入課程中，教導學生認識不同水域的海洋生物，以及海洋垃圾對環境的影響，孩子們在暑假期間不僅可以學習英語，也可以體驗多元文化，擴展國際視野。

偏遠學校南化國中也不落人後，申辦「海外青年英語營」，有3名來自美國及2名來自加拿大的優秀青年志工，課程設計不馬虎，安排模仿畢卡索立體派畫風的教學活動，讓學生使用各種形狀完成獨一無二的自畫像，再使用英語進行介紹。課程期間全程使用英語教學，透過豐富的肢體語言、多模態輔助及實際演示動手做，讓學生理解無障礙。

同樣辦理「海外青年英語營」的安平區西門實小，共有高達16名海外青年志工，學校甚至包了一整棟民宿供其住宿。志工們設計的課程包括科學、綜合活動、SDGs、品德教育及視覺藝術等主題，各個身懷絕技，以科學實驗、DIY手作等互動方式激發學生探索知識的興趣。

佳里區仁愛國小已有多年辦理海外青年英語服務營的經驗，今年更擴大招募，有13名來自美國、愛爾蘭、加拿大等國家的海外志工入校教學服務，為仁愛學童帶來了「各國飲食文化」、「藝術拼貼」、「SDGs專題小劇場」、「小小天氣預報員」、「情緒管理我最行」等有趣又實用的教學主題。