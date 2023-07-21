獨／教育部拍板！慈濟大學、慈濟科大113學年合併
本報日前報導，少子化下私立大專校院為求資源有效利用，由佛教慈濟基金會職掌的慈濟大學、慈濟科大規畫兩校合併，兩校合併案走了20年之久，教育部今（7/21）晚向本報證實，今日函覆學校法人，同意兩校自113學年度起合併為「慈濟大學」，也是國內第二起技專和普通大學的合併案。
因應國內高教環境變化，數所大學近期陸續討論併校事宜，近年私立學校亦嘗試先整併法人，為併校鋪路。大專校院如康寧大學、康寧護專便先整併法人，雙方於2015年合併為康寧大學，完成國內首件大專校院普大、技專合併案。
位於花蓮的慈濟大學、慈濟科大已鴨子划水推動合併案多時，民國92年時學校董事會首度提案，擬將當年的慈濟技術學院和大學合併，但當礙於當時法規尚未完備，並未進行。
如今走過20年，兩校合併案今年四月初步獲教育部私校諮詢會初步同意，但據本報了解，私校諮詢會也於同月月底行文學校，仍提出5點意見要求學校回覆，包括兩校合併後教師員額和系所招生不宜跨學術、體制任意調整。
私校諮詢會也要求學校規畫合併後超額的通識教師，得依意願選擇歸屬系所，並提出增進教師專業能力以維護教學品質；也要求學校釐清合併後教師評鑑與升等制度，以及學術、技職雙軌發展長期規畫。學校五月初依照要求召開合併工作會討論，五月中旬再回覆私校諮詢會闖關。
教育部今向本報證實，5月下旬已針對慈濟學校法人所送修正計畫再行會審研析，即於6月安排大學校院設立變更及停辦審議會於7月開會。
教育部指出，學校法人原先規劃自112學年度、今年8月1日起合併，但考量合併後新任校長遴選作業時程以及需要精實與周延合併計畫，7月中旬再來函修正合併基準日延至113學年度、明年8月1日。經教育部審議後，於今日函文核復學校法人，同意兩校自113學年度起合併為「慈濟大學」。
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