北市閱讀培力營 培養軟硬實力兼備

聯合報／ 教育事業部
各組分工製作手繪報紙。圖／教育事業部
各組分工製作手繪報紙。圖／教育事業部

北市教育局日前在萬華國中舉辦「暑假閱讀理解培力營」，開放報名即秒殺。今年北教局的講題安排上頗具巧思，從閱讀出發，再轉換成國中生需要及想要的「SDGs、寫作、自媒體製作」軟硬實力。

萬華國中教務主任王曉玲表示，台北市教育局去年開始為台北市的國中生在誠正、北投、萬華、民權國中舉辦「暑假閱讀理解培力營」，四場120個名額秒殺，今年還是一開放報名就額滿了。

王曉玲指出，今年營隊的課程，包括有北市數位實驗高中老師汪檍談「夢遊赤壁～一場AR解謎與經典文學的相遇」、龍門國中老師陳慧玟帶領「讓閱讀變得可見～圖解閱讀術」、桌上遊戲講師劉力君分享「桌遊閱讀世界，故事創作未來」，及並聯合報寫作教室講師依智麒解說「好讀SDGs閱讀理解培力增能講座」。

學生分組後， 從《好讀》周報挑選一篇與SDGs有關的文章，討論後，將集思的主題製作成手繪報紙，並上台報告。各組提出的議題包括網路成癮、TikTok、性別平等、地球暖化、海洋永續、電子菸與香菸的差異等，雖然關注面向都不同，但各有精彩之處。

即將就讀南門國中的王廷碩是學員之一，他開玩笑說，原本只打算來交朋友，沒想到過程中和組員討論、腦力淚盪、分工，大家認真動手做，最後在分組比賽得第一，整個過程和收穫遠超過原先期待。

依智麒提醒學員「別以為聯合國永續發展目標（SDGs）離你很遠」，它不但是大家生活上要面對的問題，也會對應到學習的各科中，「SDGs其實是你要面對的考題」。

在製作手繪報紙前，大家細讀《好讀》周報，從中挑選議題。圖／教育事業部
在製作手繪報紙前，大家細讀《好讀》周報，從中挑選議題。圖／教育事業部
在製作手繪報紙前，各組先討論主題及要報導的內容。圖／教育事業部
在製作手繪報紙前，各組先討論主題及要報導的內容。圖／教育事業部
各組分工完成手繪報紙。圖／教育事業部
各組分工完成手繪報紙。圖／教育事業部
六組學員的手繪報成果。圖／教育事業部
六組學員的手繪報成果。圖／教育事業部

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北市 教育局 國中生

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