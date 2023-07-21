求才若渴！教務長親自上陣 台大首辦校級招生座談會

112學年分科測驗成績將於7月28日公告成績，考生可持成績參加8月分發入學。分發入學作為今年最後一個大型升學管道，國立台灣大學擇於下周六（29日）上午10時，首度舉行校級的線上招生座談會。

分科測驗成績下周公告，根據甄選會統計，台大今年申請入學管道剩下178個缺額，178個名額將全數回流分發入學管道，也讓台大分發入學名額上看1500名。

有鑒於國內少子化和近年學生出國數略增，台大於管中閔任校長時期，便多次走訪全台各縣市明星高中招生。

台大教務處註冊組主任李宏森表示，有鑒於分科測驗成績28日將公告，8月4日前考生需填妥志願，於是校長陳文章日前建議，看學校今年是否舉辦新生招生座談會，過去學系、學院多會各自辦理，本次則是首度舉辦校級線上招生座談會。

李宏森指出，座談會將由教務長王泓仁率領副教務長等教務主管、教授，為考生解答台大就學、修課、生活、職涯發展等方面可能遇到的疑問，也將介紹台大的特色和優勢、領域專長、校學士和院學識等制度，並開放家長和學生線上提問。

台大表示，對於大學校系選擇舉棋不定的高中生及家長，可於7月29日上午10時準時至YouTube「NTU Campus校園．台灣大學EDU頻道」收看直播。