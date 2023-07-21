快訊

揭露王丹的性騷擾案：中國民運的世代裂解？

「股后」換人！世芯-KY 超車大立光 股價衝上天價2,230元

首件宣判的國民法官案！長期受家暴妻殺夫判7年2月

求才若渴！教務長親自上陣 台大首辦校級招生座談會

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台灣大學擇於下周六（29日）上午10時，首度舉行校級的線上招生座談會。圖／台大提供
國立台灣大學擇於下周六（29日）上午10時，首度舉行校級的線上招生座談會。圖／台大提供

112學年分科測驗成績將於7月28日公告成績，考生可持成績參加8月分發入學。分發入學作為今年最後一個大型升學管道，國立台灣大學擇於下周六（29日）上午10時，首度舉行校級的線上招生座談會。

分科測驗成績下周公告，根據甄選會統計，台大今年申請入學管道剩下178個缺額，178個名額將全數回流分發入學管道，也讓台大分發入學名額上看1500名。

有鑒於國內少子化和近年學生出國數略增，台大於管中閔任校長時期，便多次走訪全台各縣市明星高中招生。

台大教務處註冊組主任李宏森表示，有鑒於分科測驗成績28日將公告，8月4日前考生需填妥志願，於是校長陳文章日前建議，看學校今年是否舉辦新生招生座談會，過去學系、學院多會各自辦理，本次則是首度舉辦校級線上招生座談會。

李宏森指出，座談會將由教務長王泓仁率領副教務長等教務主管、教授，為考生解答台大就學、修課、生活、職涯發展等方面可能遇到的疑問，也將介紹台大的特色和優勢、領域專長、校學士和院學識等制度，並開放家長和學生線上提問。

台大表示，對於大學校系選擇舉棋不定的高中生及家長，可於7月29日上午10時準時至YouTube「NTU Campus校園．台灣大學EDU頻道」收看直播。

【文教熱話題】

▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開

台大 分科測驗 台灣大學

延伸閱讀

112分科測驗／二、三類組錄取分數 估將大增

整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答

112分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填

112分科測驗公民科試題與解答

相關新聞

求才若渴！教務長親自上陣 台大首辦校級招生座談會

112學年分科測驗成績將於7月28日公告成績，考生可持成績參加8月分發入學。分發入學作為今年最後一個大型升學管道，國立台...

北市有備取公幼暫不調師生比 教育局：將增員額

政府宣布投入經費，讓幼兒園師生比從1比15，逐年改善為1比12。不過台北市臨時宣布，由於家長反映抽不到員額，今年有備取的...

愛與關懷翻轉少子化 民雄東榮國小校長鄭秀津獲師鐸獎

用愛與關懷投入33年教育歲月的嘉縣民雄鄉東榮國小校長鄭秀津榮獲今年師鐸獎肯定，縣議員黃啟豪今天前往學校貼榜恭賀，讚來自新...

高雄龍華國小林元溥數學一把罩 南韓世界數學總決賽奪金

高雄市龍華國小四年級學生林元溥參加2023年南韓世界數學總決賽(簡稱WMI)，以優異的成績擊敗各國好手勇奪金牌，為台灣爭...

高雄私幼教保員對幼童敲頭、踢頭還巴頭 教育局連負責人一起罰

高雄市三民區一家私立幼稚園教師，今年5月被爆出對幼生敲頭、踢頭、拿書本巴頭，且丟書包、拿藤條打小孩，事發後被幼兒園解聘，...

獲頒陽明交大名譽博士 鼓勵更多女生學理工、台灣學子要放寬眼界

超微（AMD）董事長蘇姿丰周四（7/20）接受國立陽明交通大學頒授名譽博士，她在致詞時以及與碩博士生座談時都提到，人工智慧（AI）將是未來十多年的科技業大趨勢，而AI需要的不只是軟體或硬體知識，而是許多領域的整合，甚至連商業模式（business model）也要一併考慮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦