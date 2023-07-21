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愛與關懷翻轉少子化 民雄東榮國小校長鄭秀津獲師鐸獎

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
用愛與關懷投入33年教育歲月的嘉縣民雄鄉東榮國小校長鄭秀津，榮獲2023年師鐸獎肯定。記者呂慧瑜／攝影
用愛與關懷投入33年教育歲月的嘉縣民雄鄉東榮國小校長鄭秀津，榮獲2023年師鐸獎肯定。記者呂慧瑜／攝影

用愛與關懷投入33年教育歲月的嘉縣民雄鄉東榮國小校長鄭秀津榮獲今年師鐸獎肯定，縣議員黃啟豪今天前往學校貼榜恭賀，讚來自新港鄉的校長鄭秀津是「新港之光」；鄭秀津表示，擔任校長後的每一次的感動都是再成長再進步的動力，懷著謙卑的心情，帶領團隊如同群雁飛行。

鄭秀津不僅以多元化教育激發學生潛能，找到自身亮點，還將最夯AI科技知識導入學習教育，更曾帶領學生參加亞洲智慧型機器人大賽勇奪第一名，讓嘉義囝仔用科技接國際，全方位教育成績，讓她榮獲2023年師鐸獎殊榮。

鄭秀津表示，教育歲月經10年主任歷練，與18年的校長辦學，看到學校環境逐年優化改善，學生各類表現優異進步，是服務教育33年來的最大成就感，也是繼續努力的動力來源。

鄭秀津說，「鼓勵」讓孩子對未來充滿希望，教育要讓「天賦自由」，用「愛與關懷」來點亮孩子，她也說，懷著謙卑的心情，帶領團隊如群雁飛行，各司其職合作、共享領導、相互激勵與相互扶持。

縣議員黃啟豪指出，少子化衝擊下學生人數減少，鄭校長以「愛與關懷」翻轉學校減班困境，東榮國小更是全縣唯一持續三年都增班2班的學校，「一個熱情會教的老師是可以改變孩子的一生，而愛是所有教育唯一的答案」這是鄭校長的最佳寫照。

嘉縣民雄鄉東榮國小校長鄭秀津榮獲2023年師鐸獎肯定，縣議員黃啟豪今至學校貼榜恭賀。記者呂慧瑜／攝影
嘉縣民雄鄉東榮國小校長鄭秀津榮獲2023年師鐸獎肯定，縣議員黃啟豪今至學校貼榜恭賀。記者呂慧瑜／攝影

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