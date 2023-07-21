高雄私幼教保員對幼童敲頭、踢頭還巴頭 教育局連負責人一起罰

高雄市三民區一家私立幼稚園教師，今年5月被爆出對幼生敲頭、踢頭、拿書本巴頭，且丟書包、拿藤條打小孩，事發後被幼兒園解聘，昨晚又有網友掀爆此事。教育局今天表示，全案已裁處老師及幼兒園負責人各3萬6000元罰鍰，並要求接受12小時幼兒輔導管教及情緒管理課程。

這起私幼教師涉及不當體罰案件發生於今年5月25日，一名幼兒園女童回家說頭痛，被老師打，家長至幼兒園調閱監視器畫面，赫然發現不只女兒被老師敲頭，其他幼生被老師拿書本巴頭、踢頭、丟書包，幼兒園坦承這名教保人員確實管教不當，已經停職、資遣，但否認老師對孩子踢頭。

全案經教育局及社會局調閱監視畫面，同時訪談幼生家長及涉案教保服務人員，發現教保服務人員確有不當對待幼生情事，依法提送認定委員會做成裁處，幼兒園負責人及涉案教師都裁罰3萬6000元罰鍰，也要求這名教保人員接幼兒輔導管教及情緒管理課程，進行再教育。教育局重申，針對不當對待幼兒案件絕不寬貸。