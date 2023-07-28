大葉領航 圓夢未來 大葉大學培育企業最愛人才

永續大葉，創生未來！大葉大學透過「師徒傳承」與「產學合作」，引領學生培養跨領域能力，未畢業先就業！近年師生參與各項競賽屢創佳績，110學年度就有將近500位學生參與競賽獲獎，占在學學生比例約7.35％，不僅名列全國大學第五，更是全國私校第一。

大葉大學工學院李清華院長(左)指導環工系碩士生黃于睿(右)，連續兩年韓國發明賽奪金牌。 圖／大葉大學 提供

師徒領航 成就非凡

環境工程學系碩士生黃于睿，大二開始跟隨李清華院長做實驗，連續兩年在韓國Wic世界創新發明大賽獲頒金牌，他也獲得人生第一張發明專利「廢車用鋰鐵電池正負極混合物的回收方法」。英語學系二年級的越南學生陳文達參加新加坡亞太教育集團與越南澳洲國際學校合辦的「2023心靈大使」甄選，經過初選、複選、決選層層關卡，獲評第二名，暑假在主辦單位的贊助下，到不同國家巡迴，與年輕人分享生命經驗。

大葉大學英語系越南生陳文達(右)獲選心靈大使，感謝師徒制引導他發掘潛能。 圖／大葉大學 提供

電機工程學系教授黃登淵、資訊管理學系教授陳郁文與宏新科自動控制有限公司合作，開發水果採摘機器人，透過智慧農業解決農村勞動不足與高齡化的問題，榮獲第22屆馬來西亞MTE國際發明展銀牌。醫學工程學系助理教授歐信良指導學生研究薄膜與鍍膜技術及應用，相關成果參加「功能性材料研討會暨國科會專題研究計畫成果發表會」，榮獲海報論文口頭競賽一個銀牌獎、二個佳作。多媒體數位內容學士學位學程大二生蔡芳玟挑戰日本大阪總合設計學院第三屆台日學生漫畫插畫大賽，以「佔有」勇奪插畫組金獎獎項「最優秀獎」。

國科會每年舉辦大專學生研究計畫徵件，鼓勵大學生進行創新實務研究，並遴選優秀成果，頒發大專學生研究創作獎，大葉大學藥用植物與食品保健學系大四生葉美辰以馬告為研究對象，「馬告果及葉乙醇萃取物之抗氧化及抗發炎潛力評估」計畫獲得111年度大專學生研究創作獎，獎金新台幣兩萬元。

大葉大學多媒體學程蔡芳玟作品「佔有」獲台日學生漫畫插畫大賽最優秀獎。 圖／大葉大學 提供

產學攜手 永續未來

餐旅管理學系大三生張馥薇、周明新、鍾美淇取得澳洲實習機會，並獲教育部學海築夢計畫補助，六月底飛往澳洲實習一年，系上目前有多位畢業生留任澳洲Eastern Tiger，正職工作年薪上看百萬，學生們未來如果選擇繼續在澳洲工作，百萬年薪不是夢。

藥用植物與食品保健學系副教授蔡仁傑帶領學生與聖泉華生物科技有限公司產學合作，運用台南後壁的優質好米，開發晶米胜肽系列保養品，讓白米不只是大家日常生活習慣的食物，更是具備台灣特色的優質精品，為農業創造新價值，相關產品已正式上市，選用在地原料也可以減少生產製程的碳足跡，符合綠色經濟，可說是永續發展的最佳實踐。

大葉大學因應聯合國永續發展指標SDGs，積極落實大學社會責任。 圖／大葉大學 提供

大葉大學不只為企業培育好人才，更積極落實大學社會責任，因應聯合國永續發展指標SDGs，協助產業發展低碳與循環經濟，邁向地方共榮與永續發展。學校建置了鍍膜、美妝品與醫美特色、製茶技術暨產品、高齡長照與智慧輔具、智聯網、輕量化電動載具、保健食品七大研發基地，培養學生學用合一實力，提供產業原料研發、功能驗證、產品開發一條龍服務，大葉研發能量已成為企業的後盾，歡迎青年學子加入大葉大學。