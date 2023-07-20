校園內建置智慧溫室基地 清大教授為光華高工培育智慧人才

台中市光華高工邀請清華大學教授黃能富擔任該校智慧人才培育專案主持人，在光華高工校園裡建置智慧溫室示範基地，並透過物聯網與人工智慧（AI）管理。今天基地落成起用，未來將以一年時間以實作方式教導光華學生學習物聯網與AI應用，不但學習最新科技技術，也讓學生成為解決農業缺工、人工老化和氣候變遷問題的人才。

教育部次長林騰蛟上午透過視訊，恭喜光華高工此一發展。台中市教育局主任秘書郭明洲參加揭幕式也表示，台中市重視技職教育，非常肯定光華高工將新科技引進校園，讓學生有學習機會。

黃能富在演說中指出，AI能辨識作物中成長的狀況，例如它的果實、害蟲等，它運用的鏡頭比我們的眼睛還厲害，看到一般眼睛看不清楚的東西，再把這些數據和影響送至雲端，讓管理者可以據此管理。他也在示範基地中展示，作物的生長若是怕雨，溫室一偵測到下雨，上層的簾幕會自動拉上，若溫度太高，另一層簾幕也會自動拉上。

他說，學生們在一年的時間內可以學習物聯網和AI技術，課程有兩百小時，除了基礎理論，也特別強調實作，因此設計了很多實習的項目，讓學生們從動手做學習；學生們的創意也會在農場中實現、驗證，可以學到扎實的基礎。

校長賈德琪感謝市政府教育局的指導和高中職科長李真玲親往清華見證與清華大學團隊簽約。她說，這是高等教育向下延伸，並與高職結合的創舉，也是技職教育的亮點，學生因此能藉由沉浸式學習，落實學用合一，期許因此能為產業發展提供合宜的人才。