教部擬補助公幼延托 私幼轟不公「為選票全民埋單」

為減輕公幼家長寒暑假收費送托負擔，教育部長潘文忠今天宣布，擬以定額方式，由教育部編列經費給地方政府，協助公立附幼於平日課後及寒、暑假期間實施延長照顧服務，粗估總經費要10億元，最快112學年度第二學期（明年2月）上路。教團對此表示支持，但也提醒應留意「親職外包」議題；私幼業者則怒批是為討好家長騙選票，「請你們不要講政府補助，應該要講全民埋單」。

由於公幼作息多比照國小學校，平日多在下午四時放學，寒暑假也無收托，若要延長照顧服務，收費由各地方政府依開班成本自行訂定，卻衍生若僅個位數學生上課，卻要負擔教師整月薪資，導致家長負擔沈重。潘文忠今天說，將朝各園得以開辦服務的方向給予協助，同時採定額收費，不論參加人數多寡，家長都繳一樣的費用，不足費用則由教育部與直轄市及縣市政府教育局處共同編列經費予以協助，初步估計需要10億元經費，將向行政院爭取。

全教總幼教主委楊逸飛表示，補助公幼立意良善，但要提醒補助後不是讓家長想延托就延托，仍應「有需求」才來托，因此建議訂出審查機制，例如要出示工作證明，若家長認為不送白不送，恐違背教育本質，不該將親職教育外包，學校教育仍是輔助。另也要考量幼兒園人力，呼籲教育部仔細規畫，並留意特殊生比例，特生資源應要對照正常上課的狀態，才能照顧到每個孩子。

中華民國幼教聯合總會總會長廖文秀表示，公幼教師寒暑假薪資照發，卻不用上班，這是國家資源的浪費，現在要另外做托育服務，增加負擔，這是國家政策錯誤，不能規責公共化幼兒園搶學生。她表示，私幼一直以來都以服務家長為目標，家長當然要選擇服務好的幼兒園送託，尤其公幼軟硬體設備、薪資都是由國家負擔，私幼所有營建成本、水電開支通通自行負擔，資源嚴重分配不均。

廖文秀說，私幼並不是比較貴，而是因為沒有政府補助，公幼也不是比較便宜，是因為大部分經費由政府挹注。她認為，國家應該平均照顧每一位幼兒，若要補助公幼課後照顧費用，應該全國每一個幼兒園一起補助，這樣才是民主國家照顧孩子均權的公平制度。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣則質疑，此政策是因應選舉才拋出，無疑是要砸大錢騙選票。他也說，教育部不該說政府補助，應該要講全民埋單，此舉就是為了討好家長騙選票，沒什麼好講，否則教育部長為何要以中央之尊，原因就是把錢砸去地方，地方才願意做這件事。若地方本身做得不錯、家長無抱怨，中央有錢難道沒地方花？

蘇傳臣也說，全球哪個職業一年上班9個月，卻可以領13個半月的薪水，他認為應回歸自由市場機制，尤其台灣少子化嚴峻，理論上機構老師都應該供過於求，為何卻反其道而行，政府不斷擴充幼教量能，卻演變成大鍋飯，園所自相殘殺，難有「高」品質，甚至政府推動準公共收攏私幼，淪為全國幼教最大收購集團。