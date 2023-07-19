教部雙語計畫主持人遭控欺壓基層 當事人澄清給建議非刁難

全國教師工會總聯合會今召開記者會，指出教育部「國民中小學部分領域課程雙語教學實施計畫」主持人，以英語至上踐踏中小學學科本位並刁難基層教師。該計畫主持人、台北教育大學兒童英語教育學系教授陳錦芬澄清，從未當面輔導、訪視指控者，且團隊有55名兼具各領域的教授，絕對有對應的學科領域，且團隊訪視都是給予建議，「若認為這是刁難，我沒有辦法。」

宜蘭縣公正國小教師鄭祺怡日前向全教總陳情。全教總指出，鄭師兼具國內外音樂教育文憑，具備多語言長才，卻遭教育部計畫主持人陳錦芬刁難，陳師以「英語至上」推動計畫，並踐踏學科本位和教師專業。但綜觀陳師經驗，看不出其具備音樂、美術或其他學科專業，只憑英語專業就要指導現場教師授課。

陳錦芬稍早接受本報電訪，她澄清，從未當面輔導、訪視指控者，團隊有55名教授各別執掌不同領域，團隊確實訪視過鄭姓老師，但訪視後給予實質建議者，則是南部另一所大學的音樂系裘姓教授。

陳錦芬說，最近一次訪視時間為今年六月，但參與計畫的學校逾200所，「我不可能一間一間跑，都是請相關領域教授去。」但以公正國小為例，教育部鼓勵校內教師親自上雙語課程，但訪視委員回報，該校卻是用鐘點教師授課，團隊訪視也沒有過與不過的門檻，僅針對現況給予建議，「若認為這是刁難，我沒有辦法。」

雙語政策上路以來爭議不斷。陳錦芬也指出，教育部不強迫學校，學校可評估自身意願提出申請，不少偏鄉為了給予學生稀缺的雙語環境，多會積極爭取補助。但計畫回歸各縣市，地方政府推動做法不一，或用KPI來綁定學校，有反對聲浪也在所難免。