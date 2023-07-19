孩子吃飯總是心不在焉、愛吃不吃？ 破解8種常見的挑食行為

遇上挑食小孩，跟他硬碰硬絕對不會有好結果。著有多本育兒書、人稱阿鎧老師的兒童職能治療師張旭鎧表示，過去曾經做過一項調查，發現孩子漸漸長大後，以前討厭的食物，會突然敢吃、喜歡吃了。比方說孩子小時候討厭吃芋頭，但長大後卻願意吃，問其原因，孩子也僅說以前單純討厭，沒有特別原因。「孩子對食物的喜惡，或許是大腦自行判斷、一種感覺，所以建議父母用循序漸進的方式，幫助孩子的大腦建立對食物有正向、美好的經驗，孩子慢慢會願意吃的。」

同時，張旭鎧也指出，只要孩子有獲得該有的營養素，身高、體重都在正常範圍，基本上不需過於擔憂，況且，食物種類眾多，沒什麼完全不可取代的食物。除非孩子的發育明顯落後一般孩子，或是喜歡吃的食物明顯不健康，那可就要注意了！本文將一一解析孩子們常見的挑食行為。

一、對某些食物有強烈的偏好

這部分可先釐清孩子到底是挑食還是偏食？挑食指的是不喜歡某一類的食物中的某一種食材，比方說不喜歡吃蔬菜類中的地瓜葉，但可以吃芹菜；偏食則是指不喜歡吃蔬菜類或肉類。

張旭鎧表示，面對挑食的孩子，重點要擺在營養的攝取是否均衡，若孩子不太喜歡蔬菜類的綠葉蔬菜，那就可以選擇其他營養素相近的吃，比如花椰菜、高麗菜等，不必刻意強迫孩子。

至於偏食的狀況，張旭鎧發現，相較過去孩子偏向不吃菜的情形，近十年來反而不吃肉、只吃菜的孩子越來越多，像個天生的素食者，這就得考量到動物性蛋白攝取是否不足，需多吃一點植物性蛋白質補充。另外，建議家長也能在同一類食物中多加嘗試不同種類，假設孩子只是不喜歡吃葉菜煮爛的口感，但換成比較需要咀嚼的芹菜或高麗菜，或許就願意吃了。

二、不願意吃正餐

孩子不願意吃正餐的原因，大多是平時有點心可以吃，張旭鎧指出，餅乾、蛋糕之類的點心，口味都比一般正餐來得重口味，且調味料也較多，所以等到正餐時間，健康的味道就不會吸引他。另外，有些孩子是常吃速食，用餐環境中充斥著漢堡、薯條、炸雞刺激味蕾，久而久之他對家中一般食物就更興趣缺缺。

那水果當點心就比較健康嗎？小禾馨士林小兒專科診所院長黃師堯醫師提醒，水果雖然是天然的食物，但也不能無限制地給孩子吃，在飯前或是飯後給孩子吃一大盤水果，孩子當然會選擇吃甜甜的水果，不願吃正餐。 若想給點心，舉例來說，12點半吃完午餐，下午大概2點半至3點才是點心時間，可準備半顆蛋、一份水果（以1歲孩子來說，一天最多兩份水果，一份水果的份量約是孩子的一個拳頭，大概是半顆奇異果、1/4的大香蕉）。

三、只喜歡吃軟的，不喜歡吃硬的

家長可先檢視一下，孩子是否從小除了喝奶以外，副食品大多都是吃粥，或是食物都幫孩子剪很碎？因為長期下來，孩子已經習慣咬兩三下就吞，口腔肌肉的力量不夠，自然就不會喜歡吃需要咀嚼很久的食物。

此外，有些感覺統合發展較差的孩子，肌肉張力發展不足，也會影響咀嚼肌的耐力，變得只挑軟的吃。特別提醒家長，口腔的肌肉張力不夠，也可能使得孩子的舌頭缺乏靈活度、耐力不足，進而導致說話時口齒不清，甚至只會講簡單句子。要改善這樣的狀況，張旭鎧建議可以讓孩子吃肉乾、魷魚絲等味道偏重、且需要咀嚼的食物，大人也能跟孩子用這些條狀食物，咬著玩拔河比賽，以訓練口腔肌肉。

感覺統合異常的孩子，也可能發生只喜歡吃有嚼勁的食物，對粥、豆花、蒸蛋等軟嫩的食物感到排斥，這是因為孩子的觸覺敏感度太低，眼睛雖然有看到食物，鼻子也有聞到香氣，但放到嘴巴後，口腔內的觸覺不夠敏感，就以為食物消失了，甚至不知道嘴裡有食物要吞下去，就再張開嘴巴，導致食物掉出來。

四、只願意接受或不願接受某些特定食物的材質

食物的材質除了軟硬度，也包括口味和氣味，比方說孩子不喜歡吃苦的，可能就會覺得苦瓜、青椒偏苦，所以不吃；有些孩子則不喜歡刺激性較強的味道，如：蔥、蒜、九層塔等。

若有以上情形，張旭鎧建議可以先想想看這些食物的營養素是否必要，如果需要，就想辦法用其他烹調方式淡化味道，或是找其他替代的食物。如果孩子說什麼也不願意吃，就可以考慮訓練孩子靠自己解決，比方說他不吃胡蘿蔔，那外出用餐時能否自行表達「我裡面不要加胡蘿蔔」，或是不小心點到含胡蘿蔔的餐點，如：石鍋拌飯中有胡蘿蔔絲，也要有辦法自己把胡蘿蔔絲挑出來。「目標是要讓孩子吃完這份餐點，別因為裡面某樣討厭的食材就整份都不吃，導致所有營養都沒攝取到。」

五、不願嘗試新的食物

這是一個正常的現象，別說小孩，就連大人面對一個陌生的食物，通常也是先拒絕，或只淺嚐一口，孩子同樣也需要花點時間觀察、適應，因此大人不要太心急。黃師堯指出，研究顯示，一項新的食物要嘗試12～15次，孩子才會知道這個味道他喜不喜歡，前幾次嘗試，孩子吃一口皺眉頭，或吐出來，都是必經過程，不需要因為只試了3、5次，就認定孩子不喜歡、挑食，他只是還沒有習慣而已。

建議把嘗試的時間拉長，相同食材以三天出現一次的頻率即可，若要試到15次，每一種食材至少要試1個多月才夠。至於準備的份量上，一次不要給太多，碗裡只要放孩子一口的量即可，接著跟孩子說：「你嚐嚐看就好，不用全部吃完。」他願意吃，你再繼續放。

六、飯跟菜一定要分開才吃

張旭鎧指出，會有這種現象，可能有些孩子需要明確知道自己吃了什麼，才能安心下肚，若把食物都混在一起，就不願意吃；有些孩子則希望有自主權，想決定每一口吃什麼，比如說他想先吃一口肉，再吃一口菜，菜色越多，他越有成就感，像在闖關一樣，這並非壞事，只要準備分格的餐盤，孩子也能吃得很快樂。

七、想玩玩具，不想吃飯

首先，可先了解孩子為什麼想玩、不想吃飯？其一可能肚子不餓，家長可以從作息中找端倪，也許是兩餐之間間隔太短。另一個原因就是想玩玩具的動機超越飢餓感，或是他自己有一個目標，譬如要先把積木蓋好才要吃飯。

若原因是後者，建議可以讓孩子學習「事情是可以中斷，而且不會被破壞」，爸媽可以跟孩子說：「你的積木媽媽先幫你保護好，所有人都不能接近。」先讓孩子感到安心。接著，當他停止遊戲後，可讓他先稍做休息、喝一小杯水，水流經過腸胃後，會出現飢餓感，再引導孩子去吃飯。

還有一種情況是，孩子飯還沒吃完就急著要去玩，黃師堯指出，「開心的用餐時間大概只有30、40分鐘。」建議等大人吃飽了，用餐時間也差不多，發現孩子已經不再吃，開始皺眉頭，拿著湯匙在碗裡拌來拌去，愛吃不吃，就表示他已經吃不下了，此時不需要強迫他、罵他、威脅他「不吃等一下你會餓！」，不妨先發制人對他說：「吃飽了嗎？那就下來吧！」接著把碗收起來，結束用餐。

如果孩子玩一玩過了半小時、1小時喊肚子餓，就跟他說：「對啊，因為你剛剛說吃飽了要去玩，所以飯沒吃完。沒關係，我們等時針指到6的時候就可以吃晚餐了喔！」跟孩子預告下一餐的時間，跟孩子預告下一餐的時間，可以安撫孩子，也可以轉移注意力，去動一動、散步，轉換風景轉換心情，讓孩子自行承擔不吃飯、肚子餓的結果。

有時會發現，孩子在家不吃的食物，到了幼兒園居然會吃了？張旭鎧解釋，孩子知道家裡是他的避風港，發脾氣時爸媽都會包容他，也知道不吃，爸媽會拿出他喜歡的食物給他吃。但在幼兒園不一樣，當他跟老師說不吃，可能就真的沒東西吃，加上受到同儕影響，看到其他小朋友吃，他也會跟著吃。

不論如何，這顯示孩子事實上是可以吃這個食材，此時爸媽千萬別指責孩子：「你在幼兒園明明就會吃，為什麼回家就不吃？」不妨用鼓勵的方式說：「聽老師說你在幼兒園有吃青椒耶～那你現在要吃一片給我看看嗎？」如果他願意吃一片，就不要再逼他吃第二片、第三片，只要給他擁抱、拍拍手，讓他有成就感，慢慢地他就願意主動吃。

挑食行為從來就沒有「馬上見真章」的秘訣，都需要一段時間執行，但相信只要堅持，通常2週至1個月就能漸漸看到成果。

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文章授權轉載自《未來Family》