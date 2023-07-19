影／公幼延托與寒暑假照顧補助 潘文忠：推估約10億

教育部長潘文忠上午出席112年度全國教育局處長會議第二天，針對中心議題「數位精進 •人才躍升」發表意見，隨後進行業務報告及提案討論。

國教署署長彭富源、教育部次長林明裕、教育部主任秘書廖興國一起出席記者會，潘文忠部長針對公幼延托與寒暑假照顧問題回應，表示政府會降低家長支出，不因人數少多負擔，家長只負擔一定額度，補助推估整體經費約10億，由教育部爭取與編列。 教育部長潘文忠上午出席112年度全國教育局處長會議第二天，進行業務報告及提案討論。潘文忠部長針對公幼延托與寒暑假照顧問題回應，表示政府會降低家長支出，不因人數少多負擔，家長只負擔一定額度，補助推估整體經費約10億，由教育部爭取與編列。記者蘇健忠／攝影 教育部長潘文忠上午出席112年度全國教育局處長會議第二天，針對中心議題「數位精進 •人才躍升」發表意見，隨後進行業務報告及提案討論。記者蘇健忠／攝影 教育部長潘文忠（左二）上午出席112年度全國教育局處長會議第二天，進行業務報告及提案討論。在國教署署長彭富源（左起）、教育部次長林明裕、教育部主任秘書廖興國陪同下一起出席記者會，潘文忠部長針對公幼延托與寒暑假照顧問題回應，表示政府會降低家長支出，不因人數少多負擔，家長只負擔一定額度，補助推估整體經費約10億，由教育部爭取與編列。記者蘇健忠／攝影