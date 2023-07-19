陸生來訪全台跑透透 教長態度曝光：看到熱絡交流

馬英九基金會邀陸生團37人如期訪台，參訪國內五所大學、台北故宮博物院，但來訪之前，遭教育部要求提出相關維安計畫，被外界質疑是在「卡」。教育部長潘文忠今天說，針對兩岸青年交流，教育部持歡迎與開放的態度，期待兩岸青年交流活動，包含馬前總統提及陸生來台參訪互動的過程，也看得到有熱絡交流，但也呼籲陸方開放學位生來台求學，有助於雙方青年交流更如往常。

馬英九基金會邀請陸生來台交流，預計參訪國內五所公私立大學，校方卻在六月下旬，遭教育部要求提出三點具體說明，再由教育部評估。包含是否已同意接待、陸生到校交流之必要、急迫及不可替代，以及在校內相關交流活動之接待規畫，包含行程安排以及交流人員等，遭外界質疑是在刁難。

經五校呈報後，教育部也同意陸生來訪，並如期參訪各大學、台積電，也前往故宮博物院等國內各大景點。潘文忠今天接受媒體聯訪時表示，針對兩岸青年交流，教育部持歡迎與開放的態度，包含學位生、研修生等政策依然如此，疫情後都已經讓各大學申請。

潘文忠表示，教育部期待兩岸青年交流活動，包含馬前總統提及陸生來台參訪互動的過程，也看得到有熱絡的交流，但也盡量降低政治干擾因素，教育部也呼籲，各大學從未限縮學位陸生名額，但陸方卻持續限制學位生來台求學，若能把學位生恢復到過往，讓兩岸青年求學交流，有助於讓青年交流更如往常。