雙語計畫主持人刁難基層 教團轟：以英語至上踐踏學科

全國教師工會總聯合會日前發起「檢討雙語政策、回歸教育正軌」倡議，2個月內覆議人數迅速突破一萬，但教育部回應卻四兩撥千斤、避重就輕。全教總不滿，今召開記者會踢爆，教育部「國民中小學部分領域課程雙語教學實施計畫」主持人、台北教育大學一名陳姓教授，以英語至上踐踏中小學的學科本位、百般刁難線第一線教師，已嚴重影響教學。

全教總理事長侯俊良表示，全教總四月已針對雙語政策提出五大訴求，但教育部僅就教師甄試回歸專業一項行文各縣市，其他回應多是答非所問、持續呼弄，本有義務回護教育品質的教育部，卻只想捍衛長官意志，無視教學現場怒火。

嘉義縣和睦國小教師陳佩瑩今也出席記者會，指出雙語教學在小學端造成的亂象。她表示，國小自然科學中年級課程著重觀察和體驗，高年級則需進行高層次思考以及探究交流。但原先簡單幾分鐘即可講授的基礎概念，或可由學生課前預習的知識，卻必須為了讓學生熟悉英語句型、講解花費大量時間，犧牲課堂本能執行的高層次思考。

陳佩瑩談到，學生發問、思辨都需使用熟悉的語言，進而開啟對話，課堂才能引發有深度的思考，但雙語教學變成只能停留於表層直覺、簡單的回應。

陳佩瑩指出，雙語教學的現況是徒增學生焦慮、簡化教學內容，花費更多時間卻無法提升教學品質，自然課本應該是恣意討論的課程，如今卻淪為師生雙輸。

全教總文宣部主任羅德水更指出，數日前更接獲宜蘭縣公正國小教師鄭祺怡的陳情，鄭師除具備我國音樂教育系學士學位，更獲法國、西班牙等國大學音樂系相關文憑，具備多語言長才，但卻遭到教育部計畫主持人、台北教育大學兒童英語教育學系教授陳錦芬刁難。

羅德水談到，陳師不尊重中小學現場的學科專業，以「英語至上」推動計畫，並踐踏學科本位和教師專業。綜觀陳師的經驗，看不出其具備音樂、美術或其他學科專業，只憑英語專業就要指導現場教師授課。反觀鄭師學經歷反而能打趴不少大學教授，卻必須受計畫主持人百般刁難。

羅德水質疑，雙語政策莫非是計畫主持人只要懂英語，就能對第一線教師指手畫腳？雙語政策已經淪為巨大的產業鍊，由教育部發包，中小學負責創造績效指標以滿足高層長官的幻想。雙語政策最初戰略設定就有誤，呼籲教育部懸崖勒馬，回歸英語課程活化，而非繼續殘害學子。

全教總也表示，邀請陳錦芬與鄭祺怡一同進行雙語公開觀課，並邀約藍綠白三政黨總統候選人、教育部長潘文忠、行政院長陳建仁、國發會主委龔明鑫一起參與觀課；也呼籲教育部負起專業責任，徹查相關計畫主持人、終止錯誤的雙語政策。