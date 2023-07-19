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教師諮輔經費不足 潘文忠允增近10倍一年補助6千萬

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部成立教師諮商輔導支持中心。圖／教育部提供
教育部成立教師諮商輔導支持中心。圖／教育部提供

為給予更多教師心裡支持，教育部潘文忠今天在「112年全國教育局處長會議」表示，各直轄市及縣市政府教育局處為推展教師諮商輔導支持服務的重要推手，國教署研訂「教育部國民及學前教育署補助各直轄市、縣（市）政府辦理教師諮商輔導支持服務要點」，除將教保服務人員納入該要點適用對象外，對於地方政府補助上限額度，從113年度起將從現行的補助總金額600餘萬元，提高至6000萬元，也請各直轄市及縣市政府教育局處共同支應經費，擴大教師諮商輔導支持服務資源量能。

國教署說明，為協助個地方政府建立教師諮商輔導支持體系，提供教師更即時、更專業諮商輔導支持服務，於109年訂定「教育部國民及學前教育署補助各直轄市、縣（市）政府辦理教師諮商輔導支持服務要點」，按各直轄市、縣（市）政府轄內正式教師人員總數，規畫補助額度及級距，核予補助經費，以促進與維護教師心理健康。

國教署表示，各地方政府自109年度配合教師法修法後，積極針對各該轄所屬主管高中以下學校專任教師、代理教師，以及公立幼兒園教保服務人員與學校校長，訂定教師諮商輔導支持服務相關辦法及實施計畫，提供多樣化教師諮商輔導支持服務。

國教署也說，將同時積極開辦各項研習講座、團體諮商及工作坊，持續提供符合教師需求多元服務項目，相關服務需求量能，亦呈現逐年大幅成長趨勢，現行補助金額已不足因應政策推行。

國教署表示，期盼提高補助地方政府教師諮商輔導支持服務經費，並納入教保服務人員，讓每位在教育環境中服務的人員更加有感，進而營造更優質的學習環境。

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國教署 教育局 教育部 潘文忠

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