專款充實中小學圖書經費 潘文忠允一年至少3億

教育部國教署去年補助全國中小學補充圖書館藏書經費腰斬，且限定補助偏遠學校，若地方政府又沒編列足夠自籌款，不少都會區、非山非市學校根本沒錢買新書。教育部長潘文忠今天說，將於113年以專款籌編，至少預匡一年至少3億元，比過去每年1億多，或是更少的經費來得穩定，有助於縣市執行後續汰舊換新計畫，能有中長程的考量。

全國教育局處長會議第二天，宜蘭縣政府提案修正「教育部國民及學前教育署補助國民小學與國民中學推動閱讀作業要點」中充實國民中小學圖書館館藏補助規定一案。宜蘭縣教育處長簡信斌表示，目前圖書館藏經費，依照國教署預算編列情形給予補助，但補助額度不穩，導致推動困難，請國教署編列年度專款專用，以學生總人數為基準計算補充額度，共同推動閱讀教育。

實際上，立法院今年4月修正國民教育法，也將此議題法制化，明定學校應設置圖書館（室）、寬列圖書採購預算及訂定閱讀課程，獎勵學生閱讀課外書籍。

潘文忠表示，先前立法院也有多位委員關注，國教署對此議題相當重視，若以年度剩多少錢來挹注，財源相對不穩定，各界也期待推動閱讀汰舊換新是基本必要投資，這方面內部討論後，確實認為應該要提供穩定預算。他允諾，113年圖書經費預算至少預匡一年至少3億元，比過去1億多或甚至更少來得穩定，有助於縣市執行後續汰舊換新計畫，能有中長程的考量。