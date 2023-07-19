改善老舊校舍緩不濟急 教長允向政院再提計畫爭取經費

全國教育局處長會議今天在新北市登場，雲林縣政府、台東縣政府、彰化縣政府共同提案，考量轄區內老舊校舍眾多，教育部補助款緩不濟急，建議除行政院一般性補助款辦理校舍拆除重建工程外，持續以專案計畫進行補助，確保校舍安全無虞。教育部長潘文忠允諾，共493億元的二期改建計畫補助將告一段落，將進一步向行政院提出改善老舊校舍第三期計畫，協助辦理老舊校舍延壽，保障校園師生安全。

雲林縣教育處長邱孝文表示，教育部自民國100年起至今，對結構安全係數不足校舍補助辦理補強工程，補強方式多採梁柱補強，但補強校舍卻陸續出現漏水、鋼筋外露的情況，尤其沿海地區校舍老舊速度更快，雲林縣學校尚在使用舊校舍多達34校47棟，各校齡皆已達50年以上，初估拆除重建工程需34億元，若依一般地區建物單價4萬8000元估算，3年為一期計畫僅能辦理2至3校舍拆除重建工程，恐怕要10、20年才能逐一改善，希望爭取中央專款補助加速改善。

該書面提案內容也指出，花東地區近期地震不斷，台東縣許多學校校舍災損情形嚴重，報請國教署申請經費挹注重啟詳細評估案件，函復皆是請地方自籌，或是優先納入一般性補助款辦理，但一般性補助款經費額度皆已滿編，礙於校舍安全性問題不能怠慢，已自籌辦理重啟初步評估或詳細評估事宜，但實在無法持續支應經費，辦理詳細評估及補強設計及工程，補助經費爭取不易且校舍評估及工程經費數額大，是一項沈重負擔。

國教署長彭富源表示，去年台南市政府提過一次後，當時請國教署調查各縣市校舍情況，自102至105年度國中小校舍耐震能力評估、補強及設施設備改善計畫等多項計畫，核定全國6097棟約478億元經費辦理。106至111年也啟動設備改善計畫，兩期計畫總計核定全國4231棟校舍、約493億元。近二年地方持續反映，為減輕縣市財政負擔，國教署正研議校舍耐久性改善相關計畫，協助辦理老舊校舍延壽。􏰙

潘文忠裁示，106年至111年啟動二期校舍耐震能力改善計畫，請各縣市今年確實完成，希望今年讓這一期工程告一段落。後續將請國教署盡快依照縣市需求，不只是耐震係數評估補強，校舍也可能藏有漏水、耐久性等相關重點，請國教署跟縣市聯合盤點，將爭取行政院經費挹注老舊校舍第三期計畫。若有緊急項目，則以一般性補助款處理。