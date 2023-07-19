三信家商學生拍路口愛情創意影片 獲交通安全學藝競賽特優

「路口慢看停、愛情就來臨！」高雄市三信家商學生將「愛情就在路口相遇」拍成創意影片，令人莞爾，提醒大家留意用路人安全；小港國中學生以12生肖設計成LINE貼圖，其中馬路張著虎口，警示大家提防路口的危險。兩校分別獲得高雄市112年交通安全學藝競賽高中職組創意影片特優，以及國中LINE貼圖設計特優。

三信家商學生盧品諺、洪嘉佑與萬育銓、柯巧恩，以「路口慢看停、愛情就來臨」為題拍攝影片，內容為上班族女生下班匆忙騎車購物，因沒有留意路口單車騎士，導致車速過快撞上發生車禍。之後卻發現原來是一場夢，但提醒了自己當天下班時，特別留意路口減速與安全，最後讓夢中的悲劇變成喜劇收場，在路口遇上了愛情，影片符合學生創意表現手法，幽默又搞笑。影片在https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=iAuZ7fo9D6w&feature=youtu.be。

小港國中學生吳羿麒、郭家瑋與陳昱安，以作品「肖談交通」獲Line貼圖設計國中組特優。因交通事故與日俱增，又連結先前狒狒逃離動物園的新聞，因此引用12生肖創意與諧音梗來創作，希望大家使用這些Line貼圖的同時，除了吸睛一笑外，更能發人省思遵守交通安全規則。除了「馬路如虎口」，還有「騎車蛇行、生命可惜」與「開車在數羊、隔天躺病床」等，以口號 搭配12生肖圖出有趣LINE貼圖。

勝利國小三年級學童洪唯宸，以四格漫畫改編世界名畫吶喊、蒙娜麗莎的微笑、梵谷與戴珍珠耳環的少女，融入交通安全觀念，創意兼具趣味，奪得國小四格漫畫特優。他感謝指導老師林成傳，因為之前曾看過有畫家在「蒙娜麗莎的微笑」臉上畫上鬍子，所以發想創意改編成令人印象深刻的四格漫畫，也從這次的比賽經驗中，學習到不同的交通規則。