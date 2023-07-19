影／禁止師生戀？教長曝以「這條件」作分界：將訂指引供參考
行政院通過「性平三法」修正草案，性別平等教育法明定禁止師生戀。教育部長潘文忠今天受訪表示，主要以成年、未成年做為分界，對於未成年者，不管有任何理由，違反性或性關係等行為一律禁止，成年部分若有擔任教學、指導、訓練、工作機會分配等也禁止，教育部將邀集學者專家彙整行為樣態，並訂定參考指引，提供給學校參考。
行政院通過「性平三法」修正草案，明定禁止校長或教職員不得與學生發展「有違專業倫理之關係」（師生戀），情節嚴重可由性平會處以終身解聘，但應否限定未成年學生，引發討論。
潘文忠今天出席全國教育局處長會議，他受訪表示，有關這次性別平等教育法修正，特別把軍警、少年矯正學校納入適用對象，長期以學校型態營運卻未納入，這次也擴大納入，對於就讀軍警學校、少年矯正學校的學生，是非常重要的保護。
潘文忠也說，這次整體推動也以「權勢」作為課責、調查依據，若發生在校長、教職員工對學生部分，後續啟動調查，會以全部外聘且受過專業訓練的調查員，作為調查小組，甚至會有罰款。
潘文忠也提到，除了過去性霸凌、性騷、性侵案等，儘管過去準則已經有在處理違反教育專業倫理的樣態，這次也提升到法的層次，並以成年、未成年做為分界。他說明，對於未成年者，不管有任何理由，違反性或性關係等行為一律禁止，成年部分若有擔任教學、指導、訓練、工作機會分配等也禁止，教育部將邀集學者專家彙整行為樣態，並訂定參考指引，提供給學校參考。
為何納入權勢關係？潘文忠強調，主因是對學生評分、考試入學機會有所不公，因此列為要禁止的行為樣態，這方面會訂出行為規範參考指引，但對於實際發生情況，會就事實個案來調查，
台北市教育局副局長陳素慧表示，即便法沒有明文，校園性平仍可以處理師生戀議題，但當法令有明文規定，有助於讓從事教職的老師，在面對性別議題上會更謹慎。但也提醒，校園有許多鐘點教練、代課教師，不管是否接受過師培訓練，進來校園前仍應要有教育訓練。
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